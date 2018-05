Mike Moreno toca este sábado en El Rincón del Jazz

El estadounidense Mike Moreno es guitarrista y compositor de jazz desde los 15 años y ha conseguido una gran acogida por parte de la crítica gracias a sus proyectos propios y grabaciones originales. Entre las críticas destaca la de Nate Chinen, de JazzTimes Magazine, quien asegura que “hay muchos otros guitarristas que están empujando hacia un ideal moderno, pero ninguno con las coordenadas precisas que Mike Moreno ha trazado”.

The New York Times también le ha descrito como “un guitarrista versátil con creciente proyección”.

Mike Moreno nació en Houston, Texas, y comenzó a estudiar música en el Houston High School for the Permorming and Visual Arts, una escuela famosa por ex alumnos como Jason Moran, Robert Glasper, Kendrick Scott y Eric Harland.

En 2007 Mike lanzó su grabación debut como líder, Between the lines, que fue considerado por The New York Times como uno de los 10 mejores álbumes de jazz de ese año.

Grabó su segundo y tercer álbum, Third wish (2008) y First in mind (2011), para Criss-Cross Records y volvió a producir sus propios trabajos con Another Way (2012), que fue elegido por iTunes para la lista Best of 2012. En los últimos años, Mike Moreno ha lanzado Lotus (2016) y, en octubre de 2017, publicó una nueva grabación de trío, 3 For 3, con el bajista Doug Weiss y el batería Kendrick Scott.

A lo largo de los años, Mike Moreno ha realizado giras y actuaciones con The Joshua Redman Elastic Band, Stefon Harris Blackout, Lizz Wright Band, Nicholas Payton Quartet, Me’Shell N’Degeocello, Jason Moran, Terence Blanchard, Robert Glasper, Gretchen Parlato, Aaron Parks Quartet, Greg Osby, Wynton Marsalis and the Jazz en la Lincoln Center Orchestra y Jeff ‘Tain’ Watts.

En este concierto en el Rincón del Jazz, Mike Moreno estará formando cuarteto con los músicos Marko Churnchetz al piano, Joe Sanders al bajo y Chris Higginbottom a la batería.

La cita musical contará además con la antesala del Rincón Alhambra, un espacio en el que descubrir las características y propiedades de la cerveza con una cata sensorial. Una experiencia para los cinco sentidos que tendrá lugar 45 minutos antes del concierto, por lo que la apertura de puertas será a las 20:00 horas.