Los mejores éxitos del verano desde el 2000 hasta hoy (IV)

La canción del 2019: «Señorita», Shawn Mendes y Camila Cabello

A nivel mundial, la canción más escuchada del verano del 2019 fue Señorita de Shaw Mendes y Camila Cabello. Muchas personas no saben que esta Es fue la segunda colaboración entre Mendes y Cabello después de «I Know What You Did Last Summer» en 2015.

Señorita ganó varios premios de los MTV Video Music Awards. De esta manera se cambia el tono «más movido» que venían teniendo los últimos éxitos veraniegos por algo más calmado y sensual. Sin embargo hay que tener en cuenta que esta canción fue la más escuchada del verano a nivel internacional.

Si nos basamos únicamente en los datos de nuestro país podemos concluir que la c anción del verano de 2019 más escuchada en España fue Callaita, de Bad Bunny.

Vídeo. «Señorita», Shawn Mendes y Camila Cabello. / c7

La canción del 2020: «Safaera», Bad Bunny, Jowell & Randy y Ñengo Flow

Y el verano volvió a tener ritmo. 2020 fue el año que tuvimos que quedarnos en casa durante tres meses, y durante ese tiempo fueron muchas las canciones que llegaron a los más alto. Sin embargo, en el periodo estival de ese año hubo una que destacó por encima de todas las demás, Safaera. Este tema al más puro estilo regetonero fue la motivación perfecta para intentar vivir un verano que sería el inicio de «la nueva normalidad».

Por si se está preguntando que significa el título de este tema, la palabra «safaera» hace referencia a una palabra coloquial de Puerto Rico proveniente de la palabra «zafar». Es habitual decir por ejemplo que alguien «está zafado» y eso significa que alguien está suelto, deshinibido, desatado.

Vídeo. «Safaera», Bad Bunny, Jowell & Randy y Ñengo Flow. / c7

La canción del 2021: «Good 4 U», Olivia Rodrigo

En el verano de 2021 conocíamos, a nivel mundial, a una nueva estrella musical, Olivia Rodrigo. Y es que Rodrigo cambió la actuación en las series de Disney Channel para dedicarse plenamente a la música. Su tema Good 4 U con un tono movido y roquero se colocó rápidamente como número 1 en las listas internacionales.

Si nos basamos únicamente en los datos de nuestro país podemos concluir que la canción del verano de 2019 más escuchada en España fue Todo de ti, de Rauw Alejandro.

Vídeo. «Good 4 U», Olivia Rodrigo

La canción del verano 2022: «Tití me preguntó», Bad Bunny

Aunque esto acaba de empezar podemos hacernos una idea de los temas del verano más escuuchados en 2022. Hay varias candidatas a ocupar ese puesto entre ellas Te felicito de Shakira y Rauw Alejandro o Provenza de Karol G.

Pero sin duda el artista que está «pegando más fuerte» es Bad Bunny. Su nuevo disco Un verano sin tí lo está petando en todos lados. De momento, una de la canciones más escuchadas está siento Tití me preguntó.

Sin embargo, aún no hay nada decidido. ¡De momento disfrutemos de estos temazos!

Vídeo. «Tití me preguntó», Bad Bunny / .c7

