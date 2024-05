La marea canaria de 'swifties' que conquistará a Taylor Swift en el Santiago Bernabéu

Bárbara Blanco Las Palmas de Gran Canaria Lunes, 27 de mayo 2024, 19:04 Comenta Necesitas ser registrado para acceder a esta funcionalidad. Inicia sesión Compartir Copiar enlace

WhatsApp

Facebook

X

LinkedIn

Telegram

«Estoy muy nervioso, no duermo» son las palabras más sonadas entre los 'swifties' canarios que tienen cita este miércoles y jueves con Taylor Alison Swift, quien ha decidido llevar su gira 'The Eras Tour' a España tras 13 años sin pisar suelo español y en los que ha conseguido una marea de seguidores que ahora, a pocos días de sus conciertos en el país, todavía no creen que este «sueño» se cumpla.

Madrid se está preparando para recibir a 'fans' de toda Europa. 70.000 entradas vendidas en tan solo tres horas para los conciertos en el Santiago Bernabeu. Será un momento único para todos los 'swifties', pero en especial, para los más de cientos de seguidores que volarán desde Gran Canaria a la capital española con especial emoción. «Pensé que siempre la vería desde la distancia y ahora estoy procesando que voy a verla en persona, hasta que no esté allí no voy a ser consciente», confiesa Catalina, una 'swiftie' canaria que escuchará en vivo por primera vez a Taylor Swift este 30 de mayo.

Noticia relacionada Taylor Swift, el fenómeno ciclónico y musical 'swiftie' llega hasta Canarias Aday Martín Santana

Y es que Taylor Swift ha creado una comunidad que no solo consigue romper récords de ventas y escuchas, sino que también ha hecho de la propia figura de Taylor un fenómeno emblemático, hasta tal punto de considerarse como una de las artistas más importantes del último año. Lo dicen los hechos: una fortuna valorada en 1.100 millones de dólares, la artista más escuchada de Spotify y se ha convertido hasta en dos ocasiones en la persona del año para la revista Times. «Ella misma ha luchado por lo que es suyo, es una referente», resume Borja, uno de los fans que reside en la isla redonda y que tiene entradas para los dos conciertos en Madrid. «Conseguir las entradas fue una locura. No me creo que la vaya a ver en España, pensé que la vería en el pueblo más perdido de Alemania», recuerda.

Canarias, presente en 'The Eras Tour'

En el archipiélago canario el fenómeno 'swiftie' está más fuerte que nunca. Así lo explican los propios seguidores, que se juntan en redes sociales para hablar, compartir e incluso prepararse para los conciertos. «Dentro de la comunidad de WhatsApp tenemos el chat general de 'swifties', que desengranamos para crear otros grupos dependiendo del concierto al que vayas», explica Borja, que calcula que entre los dos conciertos se suman más de cien personas que viajan desde Gran Canaria hasta Madrid para disfrutar del show. «Muchos de nosotros hemos comprado los vuelos juntos, vamos en el mismo avión, estaremos juntos antes y después del concierto», añade.

El espectáculo, como no podía de ser de otra forma, estará acompañado del espíritu amarillo. La bandera canaria estará presente en los conciertos y seguidores del archipiélago incluirán en sus vestimentas elementos canarios que se entremezclarán con los símbolos del mundo 'swiftie'. Es el caso de Álex, que reside en Gran Canaria e irá al show con una camisa que plasma un dicho conocido en el mundo 'swiftie': 'A lot going on at the moment' -muchas cosas pasando ahora mismo- pero con un toque especial, que lo transformará a 'Fleje de cosas pasando ahora mismo'. «Como coincide con el día de Canarias, mínimo que las islas estés presentes», sentencia el joven.

Imagen de la camiseta que llevará un seguidor al concierto de la cantante. C7

'The Eras Tour', siendo la gira más recaudadora de la historia, también es única por esta misma comunidad que se ha afanado en organizar actividades y tradiciones que cimentan la identidad 'swiftie'. Un ejemplo es la confección de las ya famosas pulseras de la amistad que se basa en un intercambio de 'bracelets' entre los fans: «Su canción 'You're on your own kind' habla sobre las pulseras de la amistad y la gente se lo ha a tomado en serio. Así que hacemos pulseras con los títulos y letras de sus canciones, así como con palabras que nos recuerdan a ella como 'paz' o 'amistad' y nos las intercambiamos en los conciertos», expresa Álex.

Una artista única

Muchos de los 'swifties' canarios la conocen desde 2009, pero durante los últimos tiempos «ha crecido muchísimo». En especial desde 2021, cuando la regrabación de su disco Red (Taylor's version) incluyó la versión 10 minutos de la sonada canción 'All Too Well', «esperada desde hacía más de 10 años». Es aquí, opinan sus 'fans', cuando empezaron a unirse otros seguidores a la comunidad o «personas que no habían conectado con ese álbum durante sus inicios, reconectaran de nuevo. Por lo que fue un boom. No muchos artistas suelen regrabar sus propias canciones», opinan.

Efe

«Es ese esfuerzo y versatilidad, junto a que es capaz de escribir letras que describen a la perfección sentimientos muy profundos y específicos que consiguen que puedas identificarte con la historia que nos cuenta. Eso hace que sea una artista única», ahonda Catalina.

Otro de los rasgos que caracteriza los conciertos de la cantante, explica la canaria, es el cambio de su vestimenta en cada uno de los diez actos del 'show' con el que hace un repaso por cada faceta de sus álbumes. De esta manera, sus seguidores replican la dinámica de elegir su conjunto para ese día en función de la 'Era' que cada uno se sienta. «La gente quiere hacer honor al recorrido que ella ha hecho y por eso eligen su 'outfit' a raiz de su faceta favorita», cuenta la seguidora, que tiene preparado un vestido que recrea la vestimenta de Taylor en su gira del álbum 'Speak Now'. Ella, al igual que el resto de participantes del grupo 'swiftie' canario, replicarán desde la Era 'Fearless' hasta 'Midnights' para vivir una noche irrepetible en sus vidas.

Temas

Conciertos