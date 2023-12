Taylor Swift, el fenómeno ciclónico y musical 'swiftie' llega hasta Canarias

Si al 2023 se le pone nombre y apellido se podrían nombrar a muchas personalidades. Leonor de Borbón, Pedro Sánchez, Quevedo, Pepe Domingo Castaño o María Teresa Campos son algunos de los protagonistas del año en España. Pero hay uno que ha destacado por encima de todos en el mundo. Taylor Alison Swift –artísticamente conocida como Taylor Swift– es para muchos la persona más importante del año.

Argumentos no le faltan: una fortuna valorada en 1.100 millones de dólares, la artista más escuchada del año en Spotify destronando a Bad Bunny, nombrada persona del año por la revista 'Time', convirtiéndose así en la primera personalidad del mundo del entretenimiento en conseguirlo... y así se podría seguir durante minutos. Es una mujer récord.

España se prepara para recibir en mayo a un tsunami 'swiftie'. Su gira 'The Eras Tour' aterrizará en Madrid, en el Santiago Bernabéu, el 30 de mayo y se espera que sus seguidores más acérrimos acampen días antes, colapsen los alojamientos de la capital de España y asistan infinidad de personas desde cualquier lugar del mundo.

El fenómeno que rodea a la cantante no ha hecho más que crecer en los últimos años. Es una idea de pertenencia y, sobre todo, de identidad. Al principio adquiría tintes juveniles, su público estaba vinculado al mundo Disney (su primera aparición pública fue en la película de Hannah Montana), pero con el country primero y después con el pop y el indie consiguió que su persona llegase a todo tipo de públicos.

Un movimiento que no entiende de generaciones. Pedro Sánchez, presidente del Gobierno de España, reconoció en el podcast 'La pija y la quinqui' que Taylor Swift le gusta mucho. Canciones como 'Snow On The Beach' han cautivado al presidente de España, añadiendo además que la cantante «es ejemplo de muchas cosas, se las han hecho pasar puñetas en la industria musical», apostilló Sánchez en la pasada campaña electoral.

El fenómeno 'swiftie' en Canarias

En el archipiélago canario la ola Taylor Swift llegó hace mucho tiempo, pero es ahora cuando está cogiendo más altura que nunca. En redes sociales comunidades de seguidoras se juntan para hablar, compartir y sentir a la artista como si fuese suya. En Gran Canaria hay incluso una cuenta (taylorfest_gc) que organiza fiestas y quedadas 'swiftie'.

La protagonista de este perfil es Ana Cascón de 21 años que compagina sus estudios de Filología Hispánica en la ULPGC con su gran pasión: Taylor Swift. «Desde 2017, con su álbum 'Reputation', me enganché completamente al mundo 'swiftie' y todo lo que le rodea», afirma esta seguidora.

«Me quedé muy sorprendida cuando organizamos una fiesta temática de Taylor Swift, no me esperaba que hubiera tantos seguidores de la cantante en la isla», confiesa ilusionada al recordar aquel día. Ana Cascón, Borja Sosa y Mireya Betancor fueron los que organizaron la fiesta y pretenden seguir con la cuenta (@taylorfest_gc) y formar una comunidad 'swiftie' en Gran Canaria.

«En la isla hay muchísimos seguidores de Taylor Swift, nos dimos cuenta cuando se agotaron las entradas para ver el documental de su gira en cinco minutos», cuenta esta fan con expectación. En su habitación no falta ningún producto relacionado con Taylor. «Me compro todos sus discos, vinilos, pago Spotify por ella», confiesa con alegría Ana pensando en su gran ídolo.

No se va a perder el concierto de Madrid. «Avisé a muchísimos amigos para que me ayudaran y tuve muchísima suerte». No solo irá a este show, también asistirá al que hará en Londres el 19 de agosto del próximo año. «Intenté conseguir entradas en todos los países por si acaso no iba al de Madrid», admite entre risas.

Sacrificio, lucha y ejemplo

Taylor era una niña cuando empezó a cantar. Tenía 11 años y con 12 comenzó a componer sus primeras canciones. Comenzó con el country, un género poco habitual para alguien de su edad, pero con el tiempo su sonido evolucionó hacia el pop -en contra de las recomendaciones de la discográfica- e incluso el indie. Sus padres vendieron su casa en Pensilvania –lugar de nacimiento de la cantante– para trasladarse a la cuna del country, Tennessee.

Su familia ha sido una gran ayuda en todo. Andrea Swift y Scott Kingsley Swift son los padres de Taylor. No son figuras públicas, pero sí parte fundamental en su carrera musical.

Ha tenido que sortear infinidad de obstáculos en un camino que ha sido de todo menos sencillo. En su particular carrera hacia el estrellato, Taylor ha superado el cáncer de su madre, desprecios por parte de otros artistas, problemas con los derechos de sus canciones y diferencias con las plataformas musicales. Un sinfín de vallas que ha esquivado demostrando que no solo es una superestrella del pop mundial, es algo más.

La catapulta definitiva fue con su canción 'Tim McGraw' publicada en 2006. Taylor tenía tan solo 17 años. 365 días después, la estadounidense ya había vendido un millón de copias de su primer álbum homónimo 'Taylor Swift'. Y desde ahí ha sido un no parar. Premios, galardones, reconocimientos Taylor Swift ha arrasado con todo. Más de 12 premios Grammys la avalan como la mejor cantante del siglo XXI.

'The Eras Tour', más que una gira

La cantante estadounidense ha batido todos los record con su gira 'The Eras Tour'. Mil millones de dólares en ingresos. Es la cifra sin precedentes que ha establecido su gira y que la ha convertido en la más exitosa de la historia en términos de ganancias, según el medio especializado en conciertos 'Pollstar'.

Desde su comienzo en marzo hasta su parón puntual en este diciembre de 2023, la artista ha dado 66 conciertos y aún le faltan 85 shows, entre ellos el de Madrid. Uno muy esperado por todos los 'swifties' españoles. Beatriz Jordá, fan incondicional de Taylor Swift, es una de las 65.000 personas que asistirán al concierto en la capital de España.

«No me lo podía creer cuando conseguí la entrada, es un sueño para mí verla por fin», afirma con mucha emoción. La cantante no viene a España desde 2011. Taylor iba a dar un concierto en el Mad Cool, un festival celebrado en Madrid, pero la pandemia tenía otros planes y tuvo que ser cancelado. «Después de estar siguiéndola desde 2012 por fin podré verla en directo», suspira Bea con muchísimo alivio en su tono de voz.

Taylor Swift, en cifras 1100 millones de dólares Forbes estima que esta es la fortuna de la cantante y la coloca como la quinta mujer más poderosa del planeta 2023 un año mágico Es la cantante más escuchada del año en Spotify y persona del año por la revista The Times 476 millones de seguidores En redes sociales su masa de fans es inmensa

Conseguir una entrada para un concierto de Taylor en Madrid fue todo una aventura. Tenías que inscribirte en una página web y esperar. Si te llegaba un mensaje de texto tenías acceso a la compra de entradas, si no, pues te quedabas sin asistir al evento. «Aquel día hice a más de 10 amigos y familiares que se registraran y solo me llegó un SMS y fue a mi padre», comenta esta seguidora con alivio.

La plataforma que habilitó para registrarse recibió más de 1.000.000 de solicitudes. «Fue una autentíca locura, he tenido muchísima suerte». Las entradas, con precio entre 73 y 600 euros, se agotaron en apenas tres horas. «Pagué 200 euros, es caro, pero valdrá la pena porque el show dura tres horas y será una experiencia única e irrepetible», afirma Bea con mucha ilusión al pensar en el próximo 30 de mayo de 2024.