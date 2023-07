Manu Katché y Salvador Sobral encabezan la semana del Canarias Jazz & Más

El Festival Internacional Canarias Jazz & Más se enfrenta a una semana clave, en la que recibirá a algunos de los principales artistas de esta 32ª edición. Por una parte, Manu Katché, uno de los percusionistas más aclamados del género; y por el otro el cantante luso Salvador Sobral, protagonizarán los dos primeros conciertos de una semana apasionante en la que también recibiremos la visita de la Metropole Orkest & Kandace Springs, plato fuerte este año.

Manu Katché presentará en el marco del festival los temas de su último trabajo discográfico, 'The ScOpe', primero en el Rincón del Jazz del Auditorio Alfredo Kraus, este miércoles, a las 20.30 horas, y el jueves, a la misma hora, en el Auditorio de Tenerife (Sala de Cámara); Salvador Sobral pasará primero por el Teatro Leal de La Laguna (este miércoles, a las 20.30 horas) y el jueves, con idéntico horario, trasladará su directo a las tablas del Teatro Pérez Galdós.

Tanto en directo como en estudio, Manu Katché es uno de los mejores baterías de nuestro tiempo. Poseedor de un estilo único, es por su distintiva mezcla de elegancia y potencia por lo que, una y otra vez, músicos y productores han recurrido a sus servicios. Como batería preferido de Peter Gabriel, Katché ejerció una enorme influencia en su mayor éxito, Sledgehammer y, más recientemente, como punto central de la banda en directo de Gabriel en su gira mundial Back to front. La larga colaboración de Katché con Sting también es un aspecto clave de su carrera, y de nuevo su estilo distintivo se prestó a su mayor éxito, 'Englishman in New York'.

Ampliar Manu Katché. C7

Manu Katché estudió en el Conservatorio, pero sus orígenes musicales se encuentran en el rock. Este extraordinario batería ha escuchado mucho jazz, pero su carrera no está centrada en este estilo. Las cosas se complican cuando uno escucha el décimo álbum de Katché, 'The ScOpe', en el que profundiza en las raíces de la música groove al tiempo que incorpora los sonidos modernos de las máquinas. La portada del álbum, diseñada por Arno Lam, muestra a Katché de lado: «un perfil africano», dice, y de hecho África es el tema musical subyacente de todo el álbum.

«He construido los temas en torno a la batería, y no es de extrañar que siempre haya tocado ese instrumento: mi padre es de Costa de Marfil. Quería que la gente se moviera, bailara y cantara al escucharla», apunta el músico sobre este disco.

La banda

En 2017/2018, explora la fórmula del cuarteto en su grupo con un bajista francés con suele trabajar, Jérôme Regard, un guitarrista, Patrick Manouguian, que toca tanto con músicos de jazz como con cantantes franceses famosos (Bernard Lavilliers, Florent Pagny…); y Eric Legnini a las teclas. Una formación con la que llega a esta doble cita con el público canario.

Un hito eurovisivo

Salvador Sobral (Lisboa 1989), sorprendió al mundo en 2017 ganando para Portugal el Festival de Eurovisión con la mayor puntuación jamás obtenida por ningún artista (todavía hoy), y con una canción sin ningún tipo de aderezo, como baile, luces o pantallas. 'Amar pelos Dois', compuesta por su hermana Luisa, se alzó con el prestigioso galardón, mientras el intérprete pasaba por sus peores momentos de salud, ya que estaba en lista de espera de un trasplante de corazón, que llegó meses más tarde, casi sobre la bocina.

Ahora, Salvador Sobral viene por primera vez a Canarias a presentar sus últimos discos, 'Excuse me, París, Lisboa y bpm', y algún adelanto de lo que será su nuevo disco, 'Timbre', que saldrá a finales del mes de septiembre de este año.

Un artista del que Caetano Veloso ha dicho que «es más, mucho más que Eurovisión. Conoce la grandeza del arte. Para mí, uno de los mayores cantantes del mundo que existen».

Viene acompañado de su banda habitual: Salvador Sobral (voz), Max Agnas (piano), André Rosinha (contrabajo), Bruno Pedroso (batería) y André Santos (guitarra).

Vivió en los Estados Unidos y en España, en Mallorca y Barcelona, donde estudió en la prestigiosa escuela Taller de Musics. Durante ese período compuso sus propias canciones, creó varios proyectos y descubrió su identidad musical.