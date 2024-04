Lucrecia y la orquesta Salserín serán los teloneros de Marc Anthony

El esperado paso de Marc Anthony por Las Palmas de Gran Canaria, el próximo 6 de junio en el Anexo del Estadio como parte de la inauguración de su gira 'Historia Tour 2024' en España, traerá también el talento de destacados artistas que acompañarán como teloneros al legendario 'Rey de la Salsa': la cantante cubana y premiada con un Grammy Latino, Lucrecia, el reencuentro de la orquesta venezolana Salserín y el canario Neo Pinto.

Los destacados artistas se unirán a Marc Anthony en este espectacular evento para garantizar una noche llena de ritmo. La cantante cubana Lucrecia cuenta con un Grammy Latino por su disco 'The last mambo', y a lo largo de su carrera ha publicado más de diez discos que han influenciado la música latina y caribeña. Entre sus canciones más conocidas destacan 'Yo Viviré - I Will Survive', 'Mi gente' o 'Más que Nada'.

Salserín es una orquesta de salsa que nació en Venezuela en los 90 que se convirtió en un icono latinoamericano de la época. Ahora vuelven a visitar varios puntos del mundo para reencontrarse y celebrar sus 30 años de trayectoria con un show por todo lo alto.

Neo Pinto es un cantante y compositor canario que destaca por hacer pop-latino con influencias urbanas, sus canciones transitan tanto las baladas como sonidos muy rítmicos. Ha sido artista invitado en la gira europea de Ricky Martin o en Fitur2020 (Madrid), donde ha dado muestra de sus potentes directos. Entre sus éxitos más recientes destacan canciones como 'Con Amor Salsa', 'Protagonista' y 'Carnavaleando'.

La organización del evento promete una noche inolvidable de la mano de uno de los artistas más influyentes de la escena latina, acompañado de un elenco de teloneros de primer nivel.

El legendario cantante y compositor Marc Anthony se prepara para encender el escenario de Las Palmas de Gran Canaria con la inauguración en España de su aclamada gira 'Historia Tour 2024'.