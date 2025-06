Lewis Potter, la nueva figura de la escena canaria: «No defino mi estilo, quiero que la gente se identifique con lo que hago»

Jorge Reyes Billón Las Palmas de Gran Canaria Viernes, 20 de junio 2025, 22:58 Comenta Compartir

El pasado 24 de mayo, el mundo vio que la escena canaria va muy en serio. Más de 40.000 personas saltaron y gritaron al son de Quevedo, La Pantera, Lucho, Maikel Delacalle, e incluso Los Gofiones en el concierto que el primero ofreció en el Estadio de Gran Canaria. La cultura musical en las islas está creciendo a pasos agigantados, y a este cóctel de estrellas, inevitablemente, se le suma más y más talento autóctono, siendo Lewis Potter un claro ejemplo de ello.

Grancanario, pero de padre inglés, este artista se está haciendo un hueco en las playlists de toda España a base de esfuerzo, temazos y una gran movilización en redes. Sin embargo, su reciente éxito con 'INGLÉS', no es casualidad ni suerte, sino un proceso que se inició hace ocho años: «En 2017, antes de entrar a la universidad, mi oído musical se estaba desarrollando. Escuchaba mucho rap y decidí adentrarme en el trap y otros géneros más melódicos. Ví que me molaba, y mis amigos y yo nos compramos un ordenador y empezamos a hacer freestyle, a escribir, a desahogarme…».

Aunque guardaba en la recámara una infinidad de proyectos amateur, no fue hasta 2022 cuando decidió dar un paso al frente y darles forma en el estudio. Fue un proceso largo porque «son muchos meses de pensar si lo hago o no, cuál saco primero, cuál no saco nunca…», pero Lewis asegura que «el transcurso acabó siendo muy orgánico. Le mandaba canciones a mis amigos, ellos me daban un feedback y me orientaban con la decisión de publicar mi música, que se dio un año y medio antes de su salida».

Todas esas composiciones que tuvo que cribar para dar con la elegida fueron producto exclusivamente de él, pues «se las tenía que buscar» para hacerlo completamente solo: «Me hacía las maquetas enteras, piensa que al principio no conocía a nadie del mundillo; incluso para las instrumentales, a veces usaba los 'type beats' de YouTube (instrumentales musicales diseñadas para replicar el estilo y sonido de un artista)».

Con respecto a las letras, el artista se describe como un 'storyteller', conectando mucho a la hora de narrar: «No lo hago en todas, pero en mis canciones me gusta exponer una historia y las que mejor me sé son la mía y las de mis amigos, así que tiro por ahí». Por eso, no es capaz de definir su estilo, que lo centra más en las emociones que le transmite lo que quiere contar en ese momento.

Lewis Potter interpreta 'dosmil23'. Cober

Basándose en ese concepto de música, que no está regido por unos sonidos concretos, sino que es muy abierto a «escupir lo que uno siente», contempla a varios referentes en español que le inspiran a la hora de «darle al papel y al boli»: «Duki fue el primero que descubrí, el que me abrió la perspectiva. Con respecto a lo que han hecho por el movimiento en las islas, hay que nombrar a Cruz Cafuné y Quevedo, cuya forma de escribir es una locura y, además, llenan estadios con Canarias siempre en alto. Y por su reinvención continua y la cantidad de géneros que cubre, también me parece increíble C. Tangana».

Actualmente, Lewis Potter cuenta en sus plataformas digitales con nueve sencillos desde 2023 hasta hoy, 27.000 oyentes mensuales y 240.000 escuchas totales. Este 'boom' le ha servido para seguir expandiendo su talento en reportajes para TVCanaria y varias actuaciones en vivo, destacando su aparición en el descanso de un partido del Dreamland Gran Canaria en el Arena: «Me contactaron porque me vieron en un evento y ni me lo pensé. Salí con el estadio lleno y buf… pero lo llevé bien porque me cuadró perfecto; justo había sacado mi última canción y más o menos se estaba empezando a hacer conocida».

Otro factor clave, sin duda, está siendo su movimiento en redes sociales, sobre todo en TikTok, donde ha sabido aprovechar muy bien el formato y sacarle partido a sus canciones. En su perfil ya tiene más de 100.000 likes y sus audios ya los utilizan hasta influencers que suman millones de seguidores. Para ello, la fórmula ha sido simple: «nutrirse de la app, saber como funciona y echarle narices y ponerse delante de la cámara».

Lewis Potter posa para CANARIAS7 en El Sebadal. Cober

Para el futuro, Lewis lo tiene muy claro: «seguiré con singles, por ejemplo ahora sale uno para verano, pero todavía es pronto para pensar en proyectos más grandes. Tengo cosas que podrían formar un EP, pero por el momento es mejor dejarlo en la recámara, cocinarlos bien y esperar al momento perfecto». Además, ha tenido la suerte de contar con el apoyo de su familia desde el primer momento, incluso cuando decidió dedicarse a tiempo completo a su sueño: «Siempre tienen la mosca detrás de la oreja porque con la música nunca se sabe, pero están conmigo a tope».

Así, Lewis Potter vaticina su futuro ideal, llegando lejos con la música y haciendo valer su esfuerzo mientras demuestra su deseo de que «la gente se sienta identificada con lo que hago. Al final la gente te coloca en donde te mereces, así que ojalá, pero ya veremos».