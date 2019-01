La Fundación Auditorio abre con tangos un ciclo de músicas de raíz

«Estoy absolutamente convencido de que la mejor forma de programar es no hacerlo mediante hechos aislados, sino intentar darle una cierta unidad a las distintas líneas de programación», apunta Manuel Benítez, subdirector de programación de la Fundación que vela por los destinos del Alfredo Kraus y del Pérez Galdós, a modo de justificación de este ciclo que incluye los conciertos de Juan Esteban Cuacci y Marcelo Mercadante, Paco Bethencourt y sus amigos, y que culmina con Las Áñez.

«A nuestras salas llegan habitualmente propuestas de las mal llamadas músicas del mundo. No hablamos de músicas del mundo estrictamente. Es un ciclo en el traemos a la isla artistas no tan conocidos con propuestas que tienen mucho que ver con la raíz, aunque no son etnográficas», apunta Benítez.

La Sala Jerónimo Saavedra acoge el próximo sábado, día 26, a partir de las 21.00 horas, la presentación del álbum Siempre en la trinchera, a cargo del pianista, arreglista y compositor bonaerense Juan Esteban Cuacci, con su compatriota Marcelo Mercadante, bandeonista, compositor y arreglista.

Se estrenan en la isla con una propuesta de «tango bajo una óptica del siglo XXI», adelanta Manuel Benítez.

En la misma sala, el grancanario afincado en Madrid Paco Bethencourt se presenta con sus amigos, el 15 de febrero, a las 21.00 horas, para dar vida a su trabajo discográfico Mundos.

Este musicólogo, guitarrista y profesor de la Universidad Complutense presenta una personal visión de músicas de distintos continentes y estilos tan variados como el jazz, la música brasileña, el blues, la música española y el folclore canario.

Tocará junto a Ariel Brínguez (saxo y quena), Sara Brito (flauta), Lola Navarro (baile), Silvia Troncoso (cante), Yeray Jiménez (bajo) y Guillermo Navarro (cajón y percusiones), a los que se sumarán el timplista Germán López, el guitarrista Yul Ballesteros y el batería José Llobet.

Cierra el ciclo, el 10 de mayo, el dúo de hermanas gemelas Juanita y Valentina Áñez, que fusionan tradición y modernidad con sus voces, un pequeño teclado y un pedal loop. «Las descubrí en Mapas, en Tenerife, y me quedé prendado. Ahora surgió la posibilidad de traerlas», dice Benítez.