Joana Cerpa: «'Ahora' es el resultado de un proceso de apredizaje vital y musical»

Joana Cerpa sigue siendo persiguiendo la luna de sus sueños musicales. Después de triunfar como vocalista del grupo Lunati-k, que logró posicionar varios 'hits' en emisoras de éxito como Los 40 Principales Canarias, emprende camino en solitario y trae bajo el brazo su nuevo EP, 'Ahora', el resultado de un proceso vital y musical que culmina con el nacimiento de sus canciones más personales. Algunas de ellas sonarán este viernes en versión acústica en el patio de la Casa-Museo León y Castillo de Telde. Arrancan las noches de verano musicales en el ciclo de 'Patios Encantados'. La cita es a las 20.00 horas y la entrada es libre hasta completar aforo.

«Formar parte del ciclo musical 'Patios Encantados', un proyecto donde se pone en valor la obra y el trabajo musical de artistas canarios es todo un honor y un privilegio que me ilusiona enormemente», arranca confesando Joana Cerpa. La joven grancanaria agradece la oportunidad de poder mostrar sus canciones en un formato íntimo y acústico donde se acompañará a la guitarra de Larry Jean Louis, «en un lugar tan mágico como la Casa Museo León y Castillo de Telde», apunta.

Por ello, el concierto será un viaje musical que recorre lo mejor de su carrera como vocalista de Lunati-k, canciones que sonaron y fueron número 1 en Los 40 Principales Canarias. «A todo ello sumamos mi repertorio en solitario, un adelanto de mi nuevo trabajo: 'Ahora'». Nuevo sonido, letras muy honestas y personales, nuevos arreglos, melodías exigentes vocalmente, cargadas de emoción identifican al cien por cien su personalidad. Grandes baladas, pop urbano y ritmos latinos se mezclan con la esencia del acústico para nacer en forma de canciones. «Estos son solo algunos detalles del concierto, ya que siempre reservamos algo de misterio», añade enigmática la cantautora grancanaria.

Aprendizaje vital y musical

En estos momentos, la compositora está presentando 'Ahora', un trabajo musical bajo la producción de Juanma Leal, donde asegura que ha encontrado el equilibrio musical que mejor la define. «'Ahora' es el resultado de un proceso de aprendizaje vital y musical. Después de tanto tiempo pisando escenarios, interpretando canciones, estudiando, viviendo experiencias de todo tipo a nivel personal y profesional, conocerme a mí misma más y mejor, fuera y dentro del escenario, ha desencadenado el nacimiento de estas nuevas canciones».

«Justo ahora es el momento, ahora es cuando surge este repertorio», reflexiona Cerpa. «Siento cada arreglo, cada melodía, cada letra como parte de mi piel. De hecho, tengo pendiente tatuarme sus letras», confiesa atrevida.

La experiencia en Lunati-k

Anteriormente, Joana perteneció a la formación Lunati-k, donde cosechó un incipiente éxito, incluso en la lista de Los40 Principales Canarias. «Lunati-k fue, es y siempre será un regalo, un proyecto de tres amigos. Hernán Comini (batería y percusionista) y Alejandro Rebaldería (bajista y guitarra) no solo confiaron en mi voz, también fueron artífices de que creyera en mí como compositora». «Hoy por hoy, somos familia», añade la cantante, «son mis hermanos lunáticos. Repetiría mil veces la experiencia con ellos».

La vida les llevó a los tres por diferentes caminos, pero les une una amistad muy bonita. «Alejandro en la actualidad vive en Dublín y recientemente me ha enviado ideas para trabajar juntos nuevas canciones. Hernán sigue en proyectos musicales conmigo, mi proyecto musical inédito como Joana Cerpa y el espectáculo 'Mujer contra Mujer', con los grandes éxitos de Mecano con el fin de visibilizar la diversidad sexual y de género. Además, es el fundador de El Argentum, donde interpretan grandes 'hits' de las mejores bandas y solistas argentinos».

Además de lograr en varias ocasiones el número 1 en la lista de Los 40 Principales Canarias, Joana Cerpa ha vivido momentos especiales, como una actuación en el Carnaval de Las Palmas, o el hecho de compartir escenario con grandes artistas como Vanessa Martín, Carlos Baute o Marta Sánchez. «Recuerdo con mucho cariño cada uno de esos momentos», rememora nostálgica.

«Destacaría nuestro primer concierto, la primera entrevista en 'Click and Roll', la primera vez que fuimos número 1 en la lista de los 40 con 'Estrella Fugaz' o el mensaje de voz con la felicitación de Carlos Baute en mi 'MySpace' tras mi paso por un festival, para después reencontrarme con él en otro evento fantástico, en el Gran Canaria Arena».

«No puedo quedarme con un solo momento», añade Joana. «Todo esto me lo ha regalado la música. Muchos momentos me los dejo atrás y muchos de ellos deseo que estén por vivir».

Cómo crea

¿Cómo se desarrolla el proceso creativo de Joana Cerpa? «Suelo ser muy mística en este proceso», confiesa. «Lo fui con mis primeras canciones en la adolescencia y así siguió durante mi etapa en Lunati-k. Creo en las señales y las busco en cualquier lugar. Las canciones fluyen, surgen, nacen para mí. Con los años he aprendido a ser más directa y honesta en las letras, a desnudarme y a exponerme más».

Las melodías fluyen «a veces con la letra, otras tan solo la melodía y luego la letra, y, en otras ocasiones, utilizo secuencias de acordes que me gustan y juego con melodías diferentes. Mi instrumento es la voz y es con ella con la que escribo mis canciones. Cantar y escribir canciones es terapia, una forma de vida y de comunicarme. Sin duda, es vital. Como decía Alejandro Sanz en uno de sus grandes éxitos, 'no es que sea mi trabajo, es que es mi idioma'. Me identifico mucho con esa frase», afirma convencida la joven artista.

Esa evolución da como resultado a día de hoy a «100% Joana», asegura. «Mi voz es muy reconocible y personal. Creo que eso supone el peso de mi identidad musical. Amo la música y no me siento presa de escribir canciones para gustar, escribo para mí y me encanta compararlo con todo el público que quiera escuchar. Si una canción no me emociona o no me hace vibrar es imposible que la publique o la interprete en un escenario».