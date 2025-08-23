Camilo convierte el Arena en «un lugar feliz»

La fiesta comenzó incluso minutos antes del inicio del concierto. Al son de 'Niágara en bicicleta', de Juan Luis Guerra, un público de todas las ... edades que ya venía predispuesto al baile se fue calentando hasta recibir entre gritos y aplausos, a las 21.02 horas, a Camilo.

El cantante colombiano irrumpió este viernes en el escenario del Gran Canaria Arena descalzo, como si se tratase de una metáfora para conectar con la tierra, con «el aquí y el ahora», y cargado de toda esa energía arrancó entonando 'Una vida pasada'.

Durante la primera media hora no dio tregua: 'Millones', 'Favorito' y 'Bebé' desataron la euforia en un recinto convertido en un coro multitudinario. Era la mezcla que todo el que va de fiesta popular siempre quiere: ritmos ágiles y cantables, no solo de cara al artista sino que invitaban a más de un guiño con el acompañante.

Entre pancartas que pedían un abrazo o la oportunidad de cantar con él, el artista colombiano reafirmó su complicidad con las islas en la que es su tercera visita: «Viajamos 7.000 kilómetros para pasar el verano con ustedes», aseguró antes de interpretar 'Aeropuerto'. Pese a todo, el artista dejó que su música hablara más que sus palabras y a penas interrumpió su repertorio. Quizás esa parquedad fuera la garantía de que ningún gran tema se quedara fuera de la hora y media que duró el concierto.

El bloque más íntimo llegó hacia la mitad: Camilo presentó a Nico, el teclista y guitarrista rítmico de su banda, y relató con la misma dosis de humor y empatía cómo una canaria le había roto el corazón. En el relato de ese romance ficticio, preludio de 'Cara bonita', el artista demostró que había hecho los deberes sobre la isla antes de aterrizar: la chica, supuestamente, había llevado a su amigo a pasear por Las Canteras, visitó el Roque Nublo y le cocinó papas arrugadas con mojo antes de desaparecer. Lugares que, aunque comunes, dibujaron sonrisas entre el público.

Le siguieron temas como 'Manos de tijera' y 'Todo o nada', pero el más emotivo fue 'Querida yo', interpretado a media luz, con la desnudez de su voz y su guitarra. La balada es una carta de amor propio que invita a reconciliarse con el pasado, a valorarse y a hacer un ejercicio de instrospección. «Esta canción me ha sanado muchas veces», explicó el artista provocando un silencio que cargó de emoción el recinto.

Hacia el final de la noche, la fiesta regresó con el tono rumbero de 'Salitre' y la esperada aparición de Evaluna sobre el escenario. La complicidad con su compañera artística y su mujer se hizo evidente desde el primer gesto, compartiendo canciones como 'Por primera vez' y reforzando la idea de que La Tribu –como se hacen llamar sus seguidores– también empieza en esa familia que Camilo lleva siempre por bandera.

El artista extendió ese mismo vínculo hacia el público con 'Vida de rico'. Un himno con el que terminó bajándose del escenario y extendiendo el micrófono entre las primeras filas para que completaran la letra entre abrazos y alguna fotografías. El centro del estadio se inundó entonces de corazones de papel amarillos, azules y blancos, simulando la bandera canaria.

El cierre llegó con 'Kesi', y lo hizo de manera poco habitual entre los artistas actuales: lejos de desaparecer bruscamente para forzar el bis, Camilo y toda su banda permanecieron en el escenario, bailando y saboreando con el público el desenlace de un trabajo bien hecho. Una velada que cumplió con creces la promesa de su gira y le dio a la gente lo que vino a buscar: un lugar feliz.