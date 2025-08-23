Canarias7 - Noticias de última hora en Canarias

Uno de los momentos del concierto este viernes en el Gran Canaria Arena. Cober
Crónica

Camilo convierte el Arena en «un lugar feliz»

El cantante colombiano reunió a La Tribu en un concierto cargado de energía, complicidad y momentos íntimos

Ingrid Ortiz

Ingrid Ortiz

Las Palmas de Gran Canaria

Sábado, 23 de agosto 2025, 16:24

La fiesta comenzó incluso minutos antes del inicio del concierto. Al son de 'Niágara en bicicleta', de Juan Luis Guerra, un público de todas las ... edades que ya venía predispuesto al baile se fue calentando hasta recibir entre gritos y aplausos, a las 21.02 horas, a Camilo.

