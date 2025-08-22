Canarias7 - Noticias de última hora en Canarias

Camilo sonriente en su concierto en el Gran Canaria Arena. Cober

Camilo conquista a 'La Tribu' en el Arena

El cantante colombiano, que agotó las entradas desde hace meses, ofreció un concierto cargado de la energía y el buen rollo que caracterizan

Ingrid Ortiz

Ingrid Ortiz

Las Palmas de Gran Canaria

Viernes, 22 de agosto 2025, 21:46

Gran Canaria volvió a convertirse durante la noche de este viernes en el epicentro de la música latina con la llegada del artista colombiano Camilo, que desde hace meses agotó todas las entradas para la cita en el Gran Canaria Arena con motivo de su gira 'Nuestro lugar feliz'.

Cientos de fans -que se hacen llamar 'La Tribu' y entre los que se distinguía un público de todas las edades- recibieron con gritos, aplausos y alguna pancarta al cantante desde su llegada al aeropuerto por la mañana.

El concierto arrancó a las 21.00 horas con su canción 'Una vida pasada' en la que el artista derrochó desde el primer momento la energía y el buen rollo que lo caracterizan. Sobre el escenario interpretó también algunos de sus éxitos más conocidos como 'Favorito', 'Vida de rico', 'Tutu' o 'Pegao' , coreados de principio a fin por un público entregado.

Su vínculo Canarias, en la que es ya su tercera visita, quedó patente en las palabras que le dedicó a los asistentes durante el concierto, una química que salió más que reforzada tras la velada. Además, el artista recala este sábado 23 de agosto en La Palma para el Resistime Life Fest, antes de continuar con el resto de su gira.

