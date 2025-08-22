Canarias7 - Noticias de última hora en Canarias

Imagen de Camilo en el Aeropuerto de Gran Canaria. @d_saancheezzz

Concierto de Camilo en Gran Canaria: el artista ya está en la isla y le espera un Arena a reventar

El cantante colombiano brindará su nuevo espectáculo a partir de las 21.00 horas con motivo de su gira 'Nuestro lugar feliz'

CANARIAS7

CANARIAS7

Las Palmas de Gran Canaria

Viernes, 22 de agosto 2025, 11:06

El Gran Canaria Arena se viste de gala para vivir otra noche musical mágica. Desde que se anunció el concierto de Camilo en la capital grancanaria era cuestión de tiempo que se colgase el cartel de no hay entradas. El artista colombiano triunfa allá a donde va y no iba a ser menos en el archipiélago. El cantante ya ha aterrizado en la isla y a partir de las 21.00 horas, con motivo de su gira 'Nuestro lugar feliz', brindará su nuevo espectáculo al público canario.

Camilo pisaba el Aeropuerto de Gran Canaria con su hija en brazos y acompañado de su gente. El artista colombiano llegaba con una sonrisa y se paró a atender a sus seguidores que aguardaban su llegada. Los allí presentes ansiaban poder conseguir una foto o un autógrafo con el que será el foco de atención de esta noche en la capital grancanaria.

A las 19.00 horas se abrirán las puertas del Arena para aquellos que hayan conseguido entradas. El cantante colombiano regresa a la isla para interpretar algunos de sus mayores éxitos, como 'Vida de rico' o 'Favorito', al mismo tiempo que cantará temas de su último disco 'Cuatro' y su nuevo sencillo 'Maldito ChatGPT'.

La de hoy no será la única cita de Camilo en Canarias, ya que este sábado está programado el segundo concierto de esta gira, en territorio canario, en La Palma. El campo de fútbol de El Paso abrirá sus puertas a las 20.00 horas para ser testigo de un espectáculo para el que todavía quedan entradas a la venta.

