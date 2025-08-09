La Guardia: «No renegamos de nuestros grandes éxitos, son un orgullo para nosotros» La banda granadina abre este sábado, a partir de las 18.00 horas, la segunda y última jornada del FiestoRon, en pleno casco de Arucas

Victoriano Suárez Álamo Las Palmas de Gran Canaria Sábado, 9 de agosto 2025, 02:00 Comenta Compartir

'Cuando brille el sol', 'El mundo tras el cristal' o 'Mil calles llevan hacia ti' son canciones que forman parte de la memoria colectiva de millones de españoles desde los años 80 y 90 y hasta hoy. La 'culpa' la tiene la banda granadina La Guardia, que este sábado, a partir de las 18.00 horas, repasará los éxitos que los convirtieron en un icono del pop nacional de finales del pasado siglo en el marco de la segunda y última jornada del FiestoRon, festival que se desarrolla en el municipio de Arucas.

Manuel España, cantante y líder de La Guardia, reconoce que el repertorio del grupo ha llevado muy bien el paso del tiempo. «Nuestras canciones han envejecido bien, quizás sea porque cuando las compusimos no nos dejábamos llevar por las modas pasajeras. Las hicimos muy puras», explica el artista andaluz que aterrizará este sábado en el FiestoRon junto con los otros tres integrantes actuales del grupo, Javi Cano, Carlos Muñoz y Paco Villamayor.

Llegan a Gran Canaria en plena gira de celebración de los 40 años de trayectoria de la banda. «Este año el 40ª aniversario se nos ha alargado un poco y estamos ultimando el disco doble que sacaremos a finales de año, que grabamos en Madrid. En los conciertos hacemos un repaso por nuestra discografía y tocamos alguno de los temas nuevos», avanza España.

Letras cuidadas

Reconoce que las nuevas canciones están teniendo una buena acogida durante la actual gira. Y es que La Guardia no ha abandonado la fórmula que siempre le ha caracterizado. Un sonido pop muy cuidado y unas letras con una profundidad disfrazada con una aparente simpleza que aborda cuestiones que nunca dejan de ser actuales. Sirve como ejemplo la exitosa 'El mundo tras el cristal'. «Se trata de alguien que no tiene con quién hablar, pero que tiene como una especie de Pepito Grillo que le ilumina. Han pasado cosas como la reciente pandemia que ha hecho que mucha gente se haya sentido identificada con esa letra. A mucha gente le ha pasado también con otros temas nuestros cuando se casaron y tuvieron hijos, porque nosotros hablamos mucho de las relaciones y eso es algo que nunca pasa de moda», explica. «Nuestras letras están muy curradas, hay mucho doble sentido, no son cerradas porque nos gusta que se interpreten de distintas formas», añade Manuel España.

A la hora de escribir las letras, el paso del tiempo sí que no ha sido un aliado para La Guardia ni para nadie con una trayectoria similar. Gran parte de la libertad de los 80 y 90 se ha esfumado. «Ahora tienes que mirar para un lado cuando hablas, por si alguien se ofende. Antes metías una broma en una letra y no pasaba nada, ahora es impensable sacar algo así. Hoy no se entienden ni los doble sentidos ni el humor o la ironía. Se toman las cosas tal y como se dicen y la culpa está en las redes sociales. Mejor sería que pusieran el foco en letras de reguetón, donde algunas dicen cosas horrorosas y no en las letras de canciones de otras épocas que se escribieron en condiciones diferentes», apunta.

Orgullosos de los éxitos

La celebración del 40ª aniversario les ha llevado a mirar al pasado y ahí, lógicamente, emergen los éxitos que todo el mundo que supera la cuarentena recuerda perfectamente. «No somos de los grupos que reniegan de sus canciones famosas. Es un orgullo para nosotros y cuando las tocamos en directo vemos que siguen sonando distintas un día tras otro», asegura.

Con algunos toques nuevos verán la luz buena parte de sus éxitos dentro del doble álbum que La Guardia tiene previsto publicar antes de que finalice el año. «Tienen arreglos distintos y nos hemos dado un gustazo. Tocamos con los instrumentos que nos gustan y forman parte de la música americana, como el banjo o la 'pedal steel', que son difíciles de encontrar aquí, y con los que tocamos las canciones como se hace actualmente. Además, contamos con colaboradores especiales como Pitingo, Litus y Carlos Segarra, entre otros. Nuestra idea es que el disco esté listo para Navidad. Hemos empleado mucho tiempo para mezclarlo y dejarlo bonito», confiesa el cantante andaluz que confiesa que añora los tiempos en los que entraba «en las tiendas de discos a rebuscar» en los apartados musicales que le interesaban y donde reinaba una televisión con mucha «música en directo».

El cartel de este sábado

La Guardia abre este sábado la sesión de conciertos del FiestoRon. Recogen el testigo, a las 20.00 horas, en el escenario ubicado a los pies de la iglesia de San Juan Bautista de Arucas, la banda de pop rock nacional Despitados.

Los valencianos Los Zigarros recalan en el FiestoRon dentro del 'tour' nacional que han titulado 'Gira Acantilados'. Su concierto está previsto a las 22.00 horas.

La explosiva mezcla de fusión de rock, hip hop y rap que encabezan los mexicanos Molotov se espera que dispare hasta el infinito al público del FiestoRon, a partir de las 23.45 horas. El telón de esta edición bajará con la apuesta bailable de Huecco, desde las 01.45 horas.