Gabriel Domínguez quiere hacer bailar junto a Ángel López con 'A escondidas'

Canarias7 Las Palmas de Gran Canaria Sábado, 31 de mayo 2025, 11:31 Comenta Compartir

El joven grancanario Gabriel Domínguez ha dado el paso definitivo y quiere hacer bailar a todos amantes de su música con su nuevo tema 'A Escondidas', que acaba de ver la luz y en el que cuenta con una colaboración de lujo como es la del cantante puertorriqueño Ángel López.

'A Escondidas' promete no ser solo una canción para bailar, es el punto de partida de la carrera musical de Gabriel Domínguez, que cuenta con la producción de Marcos Sánchez -que cuenta con 25 nominaciones a los Latin Grammy-, y todo ello bajo el sello de calidad de DN7 Music. Este intérprete y compositor tiene la música en sus venas ya que se ha criado en una familia y entorno de artistas que, desde muy pequeño, le impregnaron el gusto por los ritmos de todo tipo. No en vano, ha llevado a cabo una importante carrera que ha ido desde la música clásica como fagotista, pasando por otros estilos más modernos hasta llegar a la latina y sus ritmos pegadizos como los de este nuevo tema.

Ampliar Arcadio Suárez

Para que su estreno fuese de lujo, Gabriel Domínguez quiso ponerle la guinda al pastel contando con la voz única de Ángel López, que recibió encantado la invitación de participar en 'A Escondidas'. El que fuera líder del grupo Son by Four hizo historia con temas como 'A puro dolor' o 'Hasta cuándo', entre muchos otros, no dudó a la hora de coger el avión y desplazarse a Gran Canaria para participar en este espectacular proyecto de Gabriel Domínguez.

Y para ponerle la guinda a este delicioso pastel, los intérpretes junto a DN7 Music han realizado un esfuerzo de medios y creatividad para, no solo grabar un tema que quiere arrasar en este verano, sino un videoclip que fue rodado íntegramente en Maspalomas y representa un ejemplar puente cultural entre Canarias y América Latina.

Temas

Maspalomas

Música