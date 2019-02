«‘Forever’ no es un tributo porque Michael Jackson solo hay uno»

Respecto al componente vocal del espectáculo, Sanz subrayó que en Forever a veces se «juega con una sonoridad parecida y otras, no. Es un homenaje musical, no un tributo ni una copia, porque Jackson solo hay uno». Por esta razón, recalcó el director artístico del espectáculo, diferentes cantantes y un coro gospel serán los encargados de interpretar el repertorio de Jackson que recorre aspectos de su vida a través de sus canciones. «Queremos que redescubran a este artista con un gran espectáculo», señaló Sanz sobre un montaje que también se apoya en la pirotecnia y en los audiovisuales para sorprender al público durante las dos horas que dura el espectáculo.

«No sabíamos qué estábamos haciendo. Cuando se estrenó en el Lope de Vega, en Gran Vía, estábamos tan enfrascados en el trabajo creativo y en los ensayos que no teníamos expectativas, pero cuando empezó la primera canción y escuché, porque estaba en el backstage , que la gente no aplaudía que gritaba, dije: ¡ostras!, y empecé a ser consciente de que habíamos hecho algo que era muy especial», añadió Sanz que presentó el espectáculo acompañado de Alex Blanco, encargado de encarnar a Michael Jackson, y de la bailarina Yurena Molina, la única canaria que forma parte del elenco de Forever .

Tres funciones

El espectáculo Forever The Best Show About the King of Pop desembarca en el auditorio Alfredo Kraus el 22 de febrero con una función a las 21.30 horas. El sábado 23 se han programado dos pases del montaje a las 18.30 horas y a las 21.30 horas. Las entradas están a la venta en la web www.auditorioteatrolaspalmasgc.es y en taquilla. Las localidades cuestan entre los 35 y los 42 euros, según ubicación.