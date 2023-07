Fábrica La Isleta programa un nuevo ciclo de tributos a icónicos como U2, Joe Cocker o Andrés Calamaro

Fábrica La Isleta renueva su ciclo de tributos este mes de julio con conciertos homenaje a diferentes artistas y bandas musicales reconocidos internacionalmente que son, y han sido, referentes en su género. A cargo de reputados artistas residentes en las islas, desde la creatividad, la originalidad y una estudiada puesta en escena, cada sesión hará vibrar al público casi como si fuera el concierto real del homenajeado.

De esta forma, cada jueves de este mes (días 6, 13, 20 y 27), sobre el escenario de Fábrica La Isleta se tributará a U2; Joe Cocker; Etta Jmes, The Supremes y Aretha Franklin, y a Gustavo Cerati, Charly García y Andrés Calamaro. Los cuatro conciertos tendrán lugar a las 21.00 horas y en la web del centro ya está disponible un abono para todos ellos por importe de veinticinco euros. Igualmente, ya se pueden adquirir las entradas individualizadas por un precio de siete euros en venta anticipada para cada uno de ellos.

Así, además de una completa oferta de eventos de los que se puede disfrutar cada día de la semana en Fábrica La Isleta y cuya información pueden consultar tanto en su web como en sus redes sociales, este jueves día 6 tomará el escenario el Tributo a U2 a cargo de la banda Crossfire. Un grupo musical del sur de la isla que ofrece una variedad de música para todos los gustos.

El repertorio de la banda es muy versátil y cubre temas desde los '60 hasta el día de hoy. En su trayectoria, han preparado varios tributos a grupos míticos como The Beatles, Eagles, U2, Dire Straits o Pink Floyd. Los cinco componentes de Crossfire son: John Brogan, voz y guitarra acústica; Conor Brogan, guitarra solista y voz; Gherardo Giannarelli, bajo; Volker Wallraff, teclados, y Jeremías Lobos, batería.

El siguiente jueves, día 13, será el turno del Tributo a Joe Cocker a cargo de Oliver Sieler. Un cantante de origen alemán afincado en España desde hace años y fundador delo grupo No Problem con el que ha estado actuando en diversas salas de música en vivo y eventos de todo tipo.

El día 20, The Groovy Soul Band tributa a Etta James, The Supremes y Aretha Franklin. En la voz principal, el talento de la gran Vidina See junto a ocho destacados músicos además de coros como son Alfonso Soto (bajo); Ernesto Rossger (guitarra); César Martel (trompeta); Elio Morena (saxo tenor); Emilio Diena (batería); Jose Alberto Medina (piano); Beatriz Juan y Ana Rodríguez (coros).

Finalizando el ciclo, el jueves 27 de julio, un especial Tributo al Rock Argentino centrado en las figuras de Gustavo Cerati, Andrés Calamaro y Charly García a cargo de Argentum. Banda creada en el año 2021, aún en pandemia, formada por músicos argentinos que residen en las Islas Canarias que ofrecen un show desbordante de energía y pasión haciendo partícipe al público reviviendo los mejores temas del rock nacional argentino. Un fenómeno muy pocas veces visto, un espectáculo cargado de emociones que podrá disfrutar adultos, jóvenes y familias. (Caer Producciones).

Además de este nuevo Ciclo de Tributos, la programación diaria del centro multidisciplinar está ampliamente informada en su web y redes sociales, y todos los eventos se celebran en la nueva sede de Fábrica La Isleta ubicada en el Polígono Industrial de Las Torres, en la calle Matagalpa número 1 de la Urbanización Díaz Casanova de Las Palmas de Gran Canaria.

Asimismo, la nueva sede cuenta con cafetería además de una amplia terraza en la que disfrutar de sus promociones especiales todos los días de la semana, de 18.00 a 20.00 horas. Instalaciones de lujo para disfrutar de los descritos y mucho más.