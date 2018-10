«Es una vergüenza no haber visitado las islas con Lori Meyers»

Noni, el líder de Lori Meyers, titubea. Ni él mismo puede explicar por qué una banda tan exitosa como la suya, habitual en los carteles de los principales festivales de la Península, sin hacer ascos a fiestas mayores de algunas capitales y salas modestas, no ha pisado ningún escenario en Canarias durante las dos décadas de trayectoria musical. «Se dice que es porque tenía miedo a volar, pero no es verdad. No ha sido por eso», comenta el artista que baraja varias posibilidades, como el hecho de que, al principio, tenían su cuartel general más lejos de Canarias, en Barcelona, o por el elevado coste de trasladar a un grupo con seis integrantes. «Creo que ha sido una casualidad. Ha ido pasando el tiempo y no han salido conciertos en Canarias. Hay ciertos grupos que van cada dos o tres años. Es que no he ido ni en plan personal. Es bastante raro», comenta el cantante que aprovechará su cita de hoy en el Festival Cero para pasar unos días en Gran Canaria. «Para nosotros es un lugar virgen. Tenemos todas las islas por visitar. Gran Canaria es un buen sitio para empezar. Ojalá pudiéramos recuperar el tiempo perdido», comenta López, cuyos compañeros adelantaron el viaje para disfrutar de la estancia.

Otro obstáculo es la dimensión que ha tomado el grupo en estos 20 años de carrera. «No solo somos seis músicos en concierto. Lori Meyers, actualmente –entre la gente de luces, el equipo técnico, los tour managers...–, somos de 20 personas. Es imposible ir todos», explica el cantante sobre las personas que hacen posible que la banda ofrezca un auténtico espectáculo audiovisual en cada uno de sus conciertos.

El recital de este sábado no contará con ese fastuoso envoltorio lo que obligará al grupo a centrarse en lo esencial: en las canciones. «Intentaremos crear una gran tensión con toda la potencia del rock en el escenario para meter al público en una burbuja y que sea una noche especial. Lo importante es la música», afirma el vocalista y guitarrista.

Como será su primera vez en Canarias, renunciarán a desglosar los temas de su último álbum En la espiral (2017). «Sería egoísta», reconoce López, que repasará en el escenario ubicado cerca de la plaza de la Música, en la capital grancanaria. «Haremos un repaso a todos nuestros discos. La ocasión lo merece», dice.

Acaban de sacar el álbum recopilatorio 20 años, 21 canciones para celebrar sus dos décadas sobre el escenario. Sin embargo, los de Loja aún son treintañeros. «Empezamos a tocar con 15 o 16 años. Fue un periodo especial para nosotros. Empezamos en el 98, en ese año hicimos las primeras maquetas y empezamos a ensayar. No somos amigos de homenajes ni retrospectivas. Tenemos que mirar adelante. Somos jóvenes», subraya el cantante, que agradeció la brecha abierta por grupos como Los Planetas y Sexi Sadie. «Nosotros –añade– entramos en la música después. Ellos nos abrieron puertas».

En cuanto a la falta de nombres femeninos en los carteles de los festivales, López cree que «las mujeres están más escondidas por culpa del patriarcado, pero es el momento justo para lograr que esa diferencia no exista».