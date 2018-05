The Hooten Hallers descargarán su blues enérgico en The Paper Club

El estado de Missouri es un punto cardinal inevitable a la hora de hacer inventario sobre los grandes nombres de músicos que Estados Unidos ha dado a la música contemporánea. El jazz le debe a Charlie Parker o el rock a Chuck Berry, por citar dos ejemplos. De allí son originales de The Hooten Hallers, un trío que este viernes descargará toda su energía sobre el escenario de The Paper Club en Las Palmas de Gran Canaria.

El sonido americano, esa cara tan reconocible dentro del rock y que va directamente a las fuentes que manan de la prehistoria del oficio, es lo que nutre el repertorio de este trío. «Trabajamos para crear un sonido musical que proviene de muchas fuentes diferentes porque amamos muchos tipos diferentes de música, y todos ellos nos inspiran de diferentes maneras. No siempre rompemos las reglas, pero las doblamos. Queremos honrar la historia musical de nuestro país, pero también queremos crear algo nuevo», insiste Rehm al habla con este diario.

La cita de Las Palmas de Gran Canaria es la segunda fecha de una extensa gira europea que les tendrá en la carretera hasta principios del mes de julio. «Nos encanta tocar para la gente y nos encanta el escenario, porque somos músicos y eso es lo que hacemos. Nuestra música se concibe pensando en la canción, y esperamos que sea agradable en el escenario y en un disco», expuso el percusionista.

La formación ha registrado cuatro trabajos de estudio –Chillicothe Fireball, Greetings from Welp City, Mountain of Pain y el más reciente The Hooten Hallers–, testimonio vital del talante de una banda nacida para el directo.

Su peculiar formación también se nota en sus herramientas en el escenario. «Tocamos los instrumentos que hacemos porque queremos crear un sonido único. Cuando John (guitarra) y yo ( batería) comenzamos a tocar juntos mantuvimos las cosas muy simples. Cuando llegó el momento de considerar agregar otro instrumento, elegimos un enfoque más único porque queríamos agregar complejidad y no queríamos sonar como otra persona», indica Rehm.

Este último es el portavoz de la filosofía con la que The Hooten Hallers aterrizan en los escenarios en cada actuación. «El negocio de la música es un acto de fe. Cuando haces lo que amas, ¡siempre estás ganando!», indica el percusionista.