David Batista: «Uno de mis objetivos es acercar la música antigua y clásica a los jóvenes»

La música clásica en general y la antigua en particular cuentan con la etiqueta de ser aburridas para los oídos del público del siglo XXI, más aún si cabe si se trata de espectadores jóvenes. El contratenor grancanario David Batista reconoce que se ha fijado entre «sus objetivos» acabar con este estigma que considera infundado y este jueves y el domingo así lo va a poner de manifiesto sobre el escenario del Teatro Pérez Galdós de la capital grancanaria.

Junto con la soprano también grancanaria Carol Sosa protagoniza el 'Stabat Mater' que compuso en el siglo XVIII G. Battista Pergolesi. Las funciones, enmarcadas dentro del ciclo Antiqva arrancan este jueves, a partir de las 20.00 horas y el domingo, día 5 de noviembre, desde las 12.00 horas.

«Que sea tan joven y que cante música antigua llama la atención, pero es que considero que una de mis labores es acercar al público joven esta música, lo hago tanto desde mi vertiente como drag queen como en los espectáculos en los que fusiono teatro, música y danza. No saben que no es aburrida. He ganado muchos fans jóvenes cuando han perdido el miedo a escucharla. Cuando canté también en el Teatro Pérez Galdós la ópera 'Orfeo y Euridice' [la coprotagonizó con la soprano grancanaria Magdalena Padilla], vinieron muchos jóvenes que después de la función me decían que les había gustado. Lo que sucede es que pocos jóvenes tienen 45 o 90 euros para comprarse una entrada para ir habitualmente a la ópera», señala David Batista minutos antes de comenzar con uno de los últimos ensayos de este 'Stabat Mater'.

Versión concierto

Sobre el escenario del Pérez Galdós, avanza, se ceñirán a la partitura original de Pergolesi con el formato habitual de concierto de música antigua. «El enfoque es el habitual en este tipo de conciertos. Lo que vamos es a romper un poco desde la vestimenta, yo no voy a ir con el habitual smoking negro. En la primera función vamos a ir de rosa y el domingo con una ropa con encajes», adelanta.

David Batista y Carol Sosa. C7

El público se topará con una pieza sacra, que cuenta el dolor de una la virgen a los pies de la cruz donde se encuentra su hijo muerto. Desde un punto vocal, David Bastista asegura que se trata de un reto «complejo» para los cantantes. «Hay muchas disonancias, con notas muy juntas que pueden chocar y por eso la afinación tiene que ser perfecta. Todo el sonido y los armónicos son complicados también. Hay 'tempos' lentos y frases largas que obligan a tener un buen fiato para llegar perfectamente al final de esas frases. La obra implica todo el rato a representar ese dolor a los pies de la cruz y nosotros intentamos ser fieles al compositor. Al ser una versión concierto no puedes ir más allá, estás todo el rato en el centro del escenario y la emoción y la expresividad la tienes que dar desde la técnica vocal», subraya quien acaba de terminar sus estudios musicales de canto con una recomendación para que se le concediera Matrícula de Honor.

Tres años en su repertorio y con Carol Sosa

David Batista lleva tres años cantando este 'Stabat Mater' y reconoce que eso ayuda a que la pieza «se vaya asentando cada vez más» en su universo artístico. Ayuda también, destaca, que siempre ha cantado esta obra de Pergolesi junto a Carol Sosa. «Los tres años cantando con ella han sido muy especiales. Tenemos algo mágico y cuando cantamos juntos parecemos una sola persona, porque el color de nuestras voces se adapta muy bien. Tenemos muchos años de amistad y conexión. Ella tiene una voz muy bonita y especial», destaca sin ambages.

Las dos funciones del Pérez Galdós se completan con un quinteto de músicos, compuesto por Judith Verona y Néstor Henríquez como violines, el viola Elías Rodríguez, Diego Pérez con el chelo y Raquel García al órgano. «Son unos pedazos de músicos impresionantes. Como es habitual en la música antigua, se han terminado de formar fuera. Judith en Holanda como yo, donde la música antigua está tan extendida como el reguetón en España. Néstor es profesor de violín en el conservatorio. Raquel y Diego vienen desde Tenerife. Antes del 'Stabat Mater' tocan una pequeña introducción». Alude el cantante grancanario a la 'Sinfonía nº12, La Passione Di Gesú Signor Nostro', de Antonio Caldara.

Esta introducción musical y el hecho de que el 'Stabat Mater' de Pergolesi apenas dure unos 45 minutos espera que ayude a eliminar los posibles reparos que estas veladas despierten entre el público. «La obra no es nada aburrida, hay dúos y otros momentos en los que canta uno solo. No da tiempo a aburrirse», reitera.

Creador escénico y Drag Queen

David Batista es un verso suelto. Un soplo de aire fresco en el panorama creativo. No solo se está labrando con paso firme, formación reglada de alto nivel y «horas de estudio continuo» una carrera lírica como contratenor.

David Bastista, como Drag Shíky, en el escenario del carnaval de la capital grancanaria, cuando ganó la gala de este año. Arcadio Suárez

También, ya que posee formación en danza, ha creado montajes en los que fusiona música, danza y teatro, como ha sido el caso recientemente de 'Calígula', inspirado en el legendario emperador romano. Y el cóctel se compleja con su vertiente como drag queen, que coronó en los carnavales de la capital grancanaria de este año al alzarse con el primer puesto del concurso, tras ser finalista tres años.

David Batista, tras ganar este año el concurso de Drag Queen del carnaval de la capital grancanaria. Arcadio Suárez

«Este año no me presento, lógicamente, aunque sí que estaré en la gala para entregar el premio y para actuar. He llevado el carnaval a los 'Got Talent' de España, Alemania, Holanda con un espectáculo en el que empiezo cantando música clásica y acabo convertido en drag. Trabajo mucho fuera como drag, en Noruega, Dinamarca y Holanda y ahora estaré todo diciembre en un cabaret en Alemania. Es muy sacrificado y cansado, ya que requiere muchos meses de preparación y acondicionamiento físico. Estaré unos años más compatibilizando las dos cosas», dice quien celebra el «giro necesario y fresco» que presenta para el próximo año el carnaval de la capital grancanaria, con Josué Quevedo como nuevo director artístico.