El Big Bang Vintage Festival sacude Gran Canaria a ritmo de rock and roll La quinta edición del festival comienza este jueves, en el Espacio Miller, en clave de cabaret de mano de The Rodríguez Sisters

La isla de Gran Canaria baila rock and roll de la mano del Big Bang Vintage Festival Gran Canaria desde este jueves 6 de octubre, hasta el miércoles 12 de octubre. La quinta entrega de este ecléctico festival insular, único en su género en la escena canaria, abre una ventana al rock and roll, el blues, el rockabilly y el swing, a la música y a la cultura que germinó entre los años 40 y 60 del pasado siglo.

La vuelta a la normalidad trae un Big Bang Vintage Festival con un cartel de alto voltaje que tiene como protagonistas internacionales a dos formaciones británicas del sello Folc Records: King Salami & The Cumberland 3 y MFC Chicken, explosivo combo de garage y rock and roll que lidera Spencer Evoy. Dos artistas internacionales que lideran el cartel más ecléctico en la historia reciente del Big Bang Vintage Festival Gran Canaria, y que en esta quinta edición completan formaciones nacionales y canarias como son: los madrileños Jaleo; los bilbaínos Micky & the Buzz, y Ghost Number; el espectáculo Elvis Back to Building; y Swinging Cats Club Band, desde Albacete. A ellos, se suman los selectores Vamp Dj, Los Pinchadiscos del Pantano, BeBoop Dj y Wahteque Selector; y el show burlesque de Evita de Vil.

La programación del Big Bang Vintage Festival Gran Canaria se desarrolla en tres espacios de la capital grancanaria: el espacio Miller, en el parque de Santa Catalina, que acoge este jueves, a las 20.30 horas, el espectáculo de apertura de la quinta edición, la propuesta de teatro musicalizado, en clave de cabaret, que presenta la compañía barcelonesa The Rodríguez Sisters; el parque de San Telmo, que coge el testigo de la programación del Big Bang Vintage Festival desde el viernes 7 al domingo 9 de octubre, con una intensa agenda de actividades para todos los públicos desde las 17.00 horas del viernes 7 y a partir de las 11.00 el sábado 8 y domingo 9, entre conciertos, talleres, presentaciones literarias, mercadillo y zona gastronómica; y el teatro Guiniguada, en el que tendrá lugar la clausura, el miércoles 12, a las 12.00 horas, con el espectáculo Kids Rock History.