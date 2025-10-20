Ana belén emociona a un público entregado a su música La madrileña olvió a demostrar que su voz, lejos de desgastarse, ha ganado matices con el paso del tiempo: cálida, firme y profundamente expresiva

Hay artistas que no necesitan presentaciones porque su sola presencia en el escenario activa la memoria colectiva de varias generaciones. Ana Belén regresó este fin de semana a las islas, a los escenarios del Palacio de Congresos de Fuerteventura y el Auditorio Alfredo Kraus de Las Palmas de Gran Canaria, con la elegancia serena y la fuerza interpretativa que siempre la han distinguido.

En el marco de su última gira, y dentro del ciclo de conciertos del Festival Mar Abierto, la artista madrileña volvió a demostrar que su voz, lejos de desgastarse, ha ganado matices con el paso del tiempo: cálida, firme y profundamente expresiva. Desde los primeros acordes, el público comprendió que no asistía solo a un concierto, sino a un reencuentro con una parte esencial de la historia musical y emocional de este país.

El público pudo disfrutar de las mejores canciones de la carrera musical de la cantante, que ya forman parte de la historia de la música. A las 19:00 horas se apagaron las luces del auditorio y el escenario se iluminó con la presencia de Ana Belén, luciendo un traje de dos piezas blanco, formado por una chaqueta de manga corta con botones y un pantalón con plumas en el bajo. A continuación, sonaron las primeras notas de 'Solo le pido a Dios', con las que el público reaccionó, emocionado, con la primera ronda de aplausos de la velada.

A lo largo de la noche, Ana hizo un repaso por los grandes temas de su trayectoria musical, desde sus inicios hasta sus últimas canciones, pasando por aclamadas colaboraciones y sus grandes hitos. Entre ellas, no podían faltar Que no hablen en mi nombre , Cómo pudiste hacerme esto a mí, Derroche o La puerta de Alcalá, y tampoco alguno de sus nuevos temas, como 'Bachátame'.

Seguidamente, la cantante deleitó a los asistentes con Yo vengo a ofrecer mi corazón, Si me nombras, Vida o Desde mi libertad, mientras el repertorio oscilaba entre los temas más populares, y los más íntimos, pasando por colaboraciones adoradas por el público, como las de Víctor Manuel o Fito Páez.

La Sala Sinfónica del Alfredo Kraus se transformó en una auténtica celebración de una de las trayectorias más sólidas y queridas de la música española. En este encuentro, Ana Belén conectó con el público con una entrega absoluta, llena de emoción y complicidad.

El broche de oro no podía ser con otra canción que no fuera La puerta de Alcalá, una de las más recordadas y admiradas de la cantante, reminiscente de sus inicios en la música, cuando se consolidaba como la artista que hoy en día es. La icónica cantante madrileña demostró, nuevamente, que se mantiene como una de las intérpretes españolas más queridas, a golpe de voz, carisma y su absoluta entrega al público que acudió a disfrutar de esta maravillosa velada en Las Palmas de Gran Canaria.