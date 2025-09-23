Amaral aplaza su concierto de La Palma debido a una infección respiratoria de la cantante El esperado concierto de la cantante, previsto para el próximo 27 de septiembre en el Polideportivo Municipal de Tazacorte como parte de las fiestas del Centenario de la Segregación del municipio y enmarcado dentro del Festival TLP Music, tendrá que ser aplazado hasta el próximo 18 de octubre por motivos de salud

El dúo Amaral aplazará el concierto que tenía previsto dar el 27 de septiembre en La Palma hasta el 18 de octubre debido a una infección respiratoria de la cantante, según han anunciado a través de sus redes sociales.

Hace unos días, Eva publicaba en sus redes sociales un vídeo en el que mostraba el avance del fuego: «Aldeas enteras luchando por salvar las casas. Aquí el aire es irrespirable. No tengo palabras. Tristeza, impotencia y miedo… Mucho miedo de ser alcanzados por el fuego impredecible». Una situación que se ha solapado con una bronquitis persistente, que finalmente ha obligado a la cantante a guardar reposo y suspender temporalmente su actividad sobre los escenarios.

Al final del último concierto de su gira Dolce Vita Tour, el pasado sábado en Tarragona, Eva Amaral tuvo una «crisis respiratoria derivada de una infección en las vías altas», por la que tuvo que ser atendida por un equipo sanitario al bajar del escenario.

La infección estuvo causada «por una bronquitis y agravada por la inhalación de humo y cenizas de los últimos incendios en su zona», ha explicado el grupo aragonés.

«Por esa razón y siguiendo indicaciones médicas, nos vemos obligados a posponer las actividades musicales previstas las dos próximas semanas», ha agregado.

Además del concierto de La Palma, se han suspendido su participación en el ciclo «Local de ensayo» de Europa FM el 25 de septiembre y su colaboración en Vigo en un concierto de Eladio y los Seres Queridos el 3 de octubre.

Las entradas adquiridas para el concierto del 27 de septiembre en La Palma seguirán siendo válidas «sin necesidad de trámites adicionales» y quienes lo deseen podrán solicitar la devolución del importe.

