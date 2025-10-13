Canarias7 - Noticias de última hora en Canarias

Aitana, la nueva confirmación del Granca Live Fest 2026

La artista se suma a Dani Martín y Alejandro Sanz, que actuarán el 4 de julio en el Estadio de Gran Canaria

CANARIAS7

CANARIAS7

Las Palmas de Gran Canaria

Lunes, 13 de octubre 2025, 20:22

La cantante Aitana es la última apuesta del Granca Live Fest 2026 para el cartel del 4 de julio en el Estadio de Gran Canaria, elevando una apuesta que ya había confirmado a otros dos grandes artistas: Alejandro Sanz y Dani Martín.

La barcelonesa recalará en la isla en medio de su esperada gira mundial 'Cuarto Azul World Tour', que recorrerá Europa, Latinoamérica y Estados Unidos.

Tras agotar entradas en múltiples ciudades, la artista barcelonesa consolida su parada en Canarias como parte de una producción internacional de primer nivel. El espectáculo fusionará sus grandes éxitos con los temas más recientes de 'Cuarto Azul', su proyecto más ambicioso hasta la fecha.

El festival, que se celebra del 2 al 4 de julio y aúna nombres internacionales, figuras nacionales y talento local en el mismo escenario, se consolida como el mayor encuentro musical de Canarias y uno de los eventos imprescindibles del verano en España.

Los abonos ya están disponibles en los canales oficiales del festival.

Granca Live Fest es posible gracias a la colaboración de: Gobierno de Canarias, Cabildo de Gran Canaria – La Isla de mi Vida, Islas Canarias, Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria, Instituto Canario de Desarrollo Cultural, Mahou, Iqos, Binter, Fred Olsen, CocaCola, Cajasiete, Archipiélago Renting, Gran Canaria Me Gusta, I Love the World y Los 40.

