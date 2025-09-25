Canarias7 - Noticias de última hora en Canarias

Cartel de la gira de Alejandro Sanz. C7

Alejandro Sanz, primer artista confirmado del Granca Live Fest 2026

El artista regresa a Gran Canaria con la gira '¿Y ahora qué?'

CANARIAS7

CANARIAS7

Las Palmas de Gran Canaria

Jueves, 25 de septiembre 2025, 11:17

Alejandro Sanz será el primer gran artista confirmado para la quinta edición del Granca Live Fest, que se celebrará el próximo año en el Estadio de Gran Canaria. El cantante madrileño actuará el sábado 4 de julio dentro de su gira mundial '¿Y Ahora Qué?', según informó la organización del festival.

El regreso de Sanz a la isla se produce una década después de su última actuación en Gran Canaria. Su concierto formará parte de una gira internacional que ya ha pasado por México y Latinoamérica con gran éxito de público, y que ha acompañado con nominaciones a los Latin Grammy 2025 por su más reciente trabajo discográfico.

El artista español -con 22 Latin Grammy, 4 Grammy y más de 25 millones de discos vendidos- presentará en la isla un repertorio que combina los himnos que lo han acompañado durante tres décadas, como 'Corazón partío' o 'Amiga mía', junto con las canciones de su último álbum, '¿Y Ahora Qué?', que supera los 120 millones de reproducciones en plataformas digitales y cuenta con colaboraciones de Shakira, Rels B, Grupo Frontera y Carín León.

La organización del Granca Live Fest avanza que esta quinta edición marcará un aniversario especial en la trayectoria del evento, que desde 2019 ha reunido en la capital grancanaria a artistas de primer nivel y a miles de asistentes en cada convocatoria.

