Dani Martín se suma al cartel del Granca Live Fest 2026 El artista madrileño actuará el sábado 4 de julio en el Estadio de Gran Canaria, en una jornada que compartirá escenario con Alejandro Sanz

El Granca Live Fest ha anunciado la incorporación de Dani Martín a su quinta edición, según informó la organización del festival. El icónico cantante madrileño actuará el sábado 4 de julio en el Estadio de Gran Canaria, dentro de su exitosa gira '25 Pts años', un tour que celebra su trayectoria y que ya ha colgado el cartel de sold out en las principales ciudades de España.

Martín, referente del pop-rock en español desde sus inicios con El Canto del Loco, ofrecerá un recorrido por los grandes himnos que han marcado a varias generaciones. Su actuación compartirá protagonismo con Alejandro Sanz, en una jornada que promete ser una de las más esperadas del verano musical en las Islas.

El Granca Live Fest 2026 se celebrará del 2 al 4 de julio en el Estadio de Gran Canaria y está considerado el festival más importante de Canarias y uno de los grandes referentes de la música en directo en España. Cada año reúne a decenas de miles de personas y combina en su cartel grandes nombres nacionales e internacionales junto a nuevas propuestas emergentes.

Con la llegada de Dani Martín, la organización refuerza una programación que, según destaca, «promete convertir cada jornada en una experiencia inolvidable para el público».

Los abonos ya están disponibles a través de la web oficial grancalivefest.es, y se espera que se agoten rápidamente.

El evento cuenta con el apoyo del Gobierno de Canarias, el Cabildo de Gran Canaria – La Isla de mi Vida, Islas Canarias, el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria, el Instituto Canario de Desarrollo Cultural y marcas colaboradoras como Mahou, Binter, Fred Olsen, CocaCola, Cajasiete y Los 40, entre otros.

