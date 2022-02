La película 'The Mother' ya toca a la puerta en Gran Canaria

La próxima semana está previsto que se reanude en Gran Canaria el rodaje del largometraje 'The Mother', coproducido y protagonizado por la cantante y actriz Jennifer López, que tuvo que suspenderse el pasado mes de enero tras detectarse un importante brote de la covid-19 entre sus trabajadores.

A contrarreloj se trabaja desde hace dos semanas para que se reanuden las filmaciones en los nuevos plazos previstos y que se extenderán hasta la primera quincena de marzo, según las fuentes consultadas. Incluso, en algunas zonas de la capital grancanaria ya se han vuelto a instalar los avisos de prohibido estacionar vehículos durante varias semanas, ya que de inmediato se comenzará a acondicionar los exteriores para las tomas y se requiere mucho espacio para estacionar la enorme flota de camiones que moviliza la mayor producción europea de Netflix de este año.

Hasta que se paró el rodaje apenas un par de días después de Reyes, el equipo de 'The Mother' rodaba con dos unidades en paralelo en distintos enclaves de la isla, con cerca de 300 personas implicadas.

En Monte León, en el Sur grancanario, y en el barrio capitalino de Vegueta fue donde se pudo desarrollar el rodaje hasta el parón en seco obligado por el brote de la covid-19. En cuanto se detectó este problema sanitario, Jennifer López, conocida como JLo, abandonó la isla en un avión privado, tal y como había llegado el 4 de enero.

También se encontraba en Gran Canaria para rodar escenas para 'The Mother' el actor mexicano Gael García Bernal, así como Omari Hardwick. El segundo apareció en el vídeo que JLo colgó en sus redes sociales, ambos en un vehículo que los trasladaba en el rodaje, cantando 'On my way', tema incluido en la banda sonora de 'Marry Me', filme que ella también produce y protagoniza y que se estrenó el 14 de febrero.

Precisamente, el lanzamiento y promoción de 'Marry Me', coincidiendo con San Valentín, en el que la actriz y cantante se volcó recorriendo distintos platós televisivos norteamericanos, impidió que 'The Mother' se retomase antes.

Niki Caro, que fue la responsable de la versión con actores reales de la película de Disney 'Mulan', es quien dirige esta película de acción, fruto de una iniciativa conjunta de Netflix y Nuroyican Produccións, que cuenta con la empresa canaria Surfilm para los servicios en el archipiélago.

En esta ficción, Jennifer López encarna a la madre que da nombre a la película. Su personaje es una asesina a sueldo que ha logrado, después de un tiempo, vivir con tranquilidad y en el más absoluto anonimato. Pero llega un momento en el que su hija, que tuvo que dar en adopción para evitar que sus enemigos fueran a por ella, está en peligro, por lo que se ve obligada a volver a la acción.

Tendrá como aliado a un agente del FBI para intentar que su hija no caiga en las manos equivocadas.

El guion lo firman Misha Green y Andrea Berloff y la intención que barajan los responsables de 'The Mother' es que el largometraje de acción comience a emitirse en Netflix antes de que finalice el 2022.