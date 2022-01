Morgan presenta en el Auditorio Alfredo Kraus su álbum más «introspectivo y experimental» La banda madrileña recala este sábado en la Sala Jerónimo Saavedra, en el ciclo Sunbeat LP para presentar el álbum, 'The river and the Stone'

El rock de Morgan se ha consolidado con rapidez y dejando poso dentro del panorama musical español. El grupo madrileño ha necesitado solo de tres álbumes de estudio para visitar las principales plazas musicales del país y este sábado, a partir de las 20.30 horas, la sala Jerónimo Saavedra del Auditorio Alfredo Kraus de la capital grancanaria se convertirá en una de las paradas de la gira de presentación de su disco más reciente, titulado 'The river and the Stone'.

«El concierto será la presentación de nuestro tercer disco. Estamos contentos de cómo estas canciones se integran con el resto de nuestro repertorio para darle forma al directo», apunta Paco López, guitarrista de esta formación que lidera la inconfundible voz de Nina de Juan, junto a Ekain Elorza como batería y David Schulthess en los teclados.

López reconoce que pergeñar el repertorio de los directos es una tarea más compleja de la que pueda parecer desde fuera. «Es un reto. Cada vez que sacas un nuevo disco, el repertorio es más difícil de confeccionar. Tienes que ofrecer siempre algo que represente quién eres y a la vez la actualidad del trabajo. Hay que ser consciente de que hay canciones que significan muchas cosas para las personas que acuden a verte. Desde el escenario se nota ese cariño», confiesa el guitarrista de Morgan. Para mantener «la frescura», añade, conviene modificar ciertas «pinceladas» de los conciertos a medida que avanza la gira en cuestión.

'The river and the Stone' (otoño de 2021) se hizo de rogar tras 'North' (2016) y 'Air' (2018). Y llegó abriendo nuevos horizontes, algunos más palpables que otros dentro del espectro musical en el que se maneja Morgan. «Creo que plasma una manera distinta de trabajar. Ofrece una visión de nuestra música más experimental e introspectiva. Puedo entender que igual no se vea como un cambio muy radical, pero nosotros sí que notamos que hemos abierto una puerta. Si seguimos así, ese cambio será más evidente para todos nuestros seguidores», señala el guitarrista de la banda.

«Sabíamos que nos íbamos a tomar un tiempo y hacer un disco con tranquilidad. Terminamos la gira anterior a finales de febrero de 2020 y cuando llegó la pandemia dijimos que no podíamos hacer otra cosa que trabajar en el salón de casa. Así estuvimos mucho tiempo hasta que nos pudimos reunir. Por eso es un disco mucho más reflexivo, porque hemos tenido tiempo de probar muchas cosas», dice López.

La situación sanitaria reconoce que ha influido en la gestación, «porque es imposible que no lo haga, ya que su efecto psicológico afecta a toda nuestra vida diaria». Quizás por ello, confiesa, 'The river and the Stone' tenga un «punto más oscuro que nuestros discos anteriores», pero eso no evita que cuente «con un punto luminoso, una esperanza al final del túnel» por el que la mayoría atraviesa desde hace casi dos años por la covid 19.