MMT alza la voz por la naturaleza en una pitada simbólica en las Dunas de Maspalomas Este 2025, Music Meets Tourism ha llevado su compromiso medioambiental un paso más allá con una protesta en las Dunas de Maspalomas.

Lunes, 11 de agosto 2025, 14:27

Cada año se repite la misma escena: turistas y visitantes que, a pesar de las advertencias y de la prohibición, caminan y pisan las Dunas de Maspalomas, un ecosistema vivo que es mucho más que un paisaje de postal. Este espacio protegido no solo es un icono natural de Gran Canaria, sino también un santuario para especies únicas y un regulador natural contra la erosión y el cambio climático. Un paso fuera de lugar puede significar décadas de recuperación para este espacio.

Este 2025, en el marco de su séptima edición, los días 12, 13, 14 y 15 de junio, el festival internacional Music Meets Tourism ha llevado su compromiso medioambiental un paso más allá. Además de ser un punto de encuentro para la música, la moda y el turismo, el festival se ha convertido en altavoz de causas que importan.

Por eso, concursantes nacionales e internacionales de MMT 2025 se unieron a tres personalidades muy queridas en el ámbito nacional para realizar una pitada simbólica en pleno corazón de las dunas: Elisabeth Reyes, modelo y Miss España 2006, Cristina Rodríguez, estilista, diseñadora de vestuario y colaboradora televisiva y Gema Fernández, periodista y presentadora de televisión.

Cultura, turismo y conciencia

El objetivo era claro: concienciar, inspirar y movilizar. Silbatos en mano y mensajes contundentes transformaron las Dunas de Maspalomas en un escenario de protesta positiva, captando la atención de transeúntes y turistas y uniéndose así a la Campaña de la Reserva Natural Especial de las Dunas de Maspalomas: «Tu mirada, la única huella».

«No podemos hablar de turismo de calidad si no hablamos de respeto al entorno. Estas dunas son parte de la identidad de Canarias y su preservación es responsabilidad de todos», afirmó la organización de MMT.

Con esta acción, el festival reafirma su filosofía: viajar, disfrutar y celebrar sin dejar huella negativa en el planeta. Porque la cultura no solo entretiene, también educa y despierta conciencia.

Sobre el Festival Music Meets Tourism

Music Meets Tourism es más que un festival de música. El festival nace para reunir en un mismo espacio a residentes, turistas, empresas del sector turístico y amantes de la música.

Este evento es ya un punto de encuentro y un escaparate internacional que une turismo, música, moda y gastronomía. Se trata de un evento diferente donde los protagonistas son la diversión, el ocio, la música y el disfrute.

Además, el carácter solidario del festival, sumado al compromiso con el medioambiente, lo convierten en un referente en responsabilidad social.

Un evento organizado por Viajes Canarias Europa que ha cumplido ya su séptima edición y que se consolida y crece cada año para apostar por una importante y variada agenda cultural y de ocio en Maspalomas Costa Canaria. En 2026, el festival celebrará su octava edición los días 11, 12, 13 y 14 de junio, una de las citas más esperadas del año en Gran Canaria.