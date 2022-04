Máscaras africanas, migración y esclavitud para la reflexión artística

El peso ritual y social de las máscaras africanas, la migración y la esclavitud son las tres materias a partir de las que han reflexionado los nueve artistas que integran la propuesta expositiva 'Máscara migrante', que se completa con una selección de piezas originales de las colecciones de Casa África y Pipino de la Fedac.

Hasta el próximo 30 de abril se puede visitar esta exposición en el Museo Castillo de Mata de la capital grancanaria, que convive con la muestra 'Ley Reservada', de la artista polaca residente en Chile Dagmara Wyskiel.

La Fundación Francis Naranjo ha sido determinante para que esta iniciativa saliera adelante. «El proyecto surge de una idea de José de León (Pepe el uruguayo), que quería visibilizar parte de la colección de máscaras Pipino de la Fedac y que fuera el detonante para distintos proyectos artísticos contemporáneos. Se acercó a nuestra Fundación para el apartado de artes visuales contemporáneas y nos quedamos entusiasmados porque nos pareció una idea recurrente y necesaria», explica Francis Naranjo en el Castillo de Mata.

El viernes se inauguró la parte de 'Máscara migrante' que se exhibe en Casa África y donde figuran las creaciones de la uruguaya Jacqueline Lacasa y los canarios Acaymo S. Cuesta y el propio Francis Naranjo, que comenta varios detalles de su pieza. «Yo trasladé la reflexión a Suramérica. Uso como punto de partida una máscara de la Chiquitanía boliviana y otra ritual. Además, trabajé la pieza con tres migrantes subsaharianos y con un texto del poeta Dionisio Cañas».

En una de las salas de Mata se exhiben las creaciones de nueva producción que la propuesta le inspiró a los artistas Mamadou Gomis, Teresa Correa, Macarena Nieves Cáceres, Augusto Vives, Ricardo Zamora y Liliana Zapata. «A cada artista participante se le envió un texto para que plantearan una obra inédita. Todos trabajamos a partir de la máscara, la migración y la esclavitud y cada uno hizo suya las ideas con propuestas reflexivas muy variadas», subraya Francis Naranjo que también firma el comisariado.

Pero estas creaciones ganan gran parte de su poder reflexivo con lo que se exhibe en la sala adyacente. Se trata de ocho máscaras de los fondos de Casa África y una veintena de la colección Pipino que custodia la Fedac.

Idalmy González ha comisariado esta parte del proyecto. «Nos encargamos de catalogar las máscaras de Casa África y la Fedac, que se exponen por primera vez. La finalidad es mostrar este elemento, que es el más representativo dentro del arte africano. Como elemento simbólico, lo ponemos en valor con los pueblos y las culturas que son los que crean estas máscaras y las utilizan en sus rituales y ceremonias», explica.

En la sala se exhibe también un mapa del continente africano con una peculiaridad. «El mapa que incluimos no tiene referencia políticas ni fronteras, porque hacemos énfasis en los pueblos y no en las naciones. La identidad de los pueblos está en función de su cultura y no de la división política. La cultura africana es una gran desconocida y aspiramos a que con este proyecto nos acerquemos y dialoguemos con ella, porque somos receptores de la misma», puntualiza.

A la sala, con piezas realmente imponentes, se accede a partir de las imágenes que la artista Teresa Correa tomó «cuando estábamos en el depósito desvelando y descubriendo estas máscaras», recuerda González, que reconoce el impacto que le generaron algunas. «Me sorprendió la belleza y la originalidad de las piezas y todo el discurso que hay detrás de cada una de ellas. La estética determina la función que tiene cada la máscara. Todas intervienen en un determinado ritual del pueblo que las fabrica y utiliza», dice.

Confía en que esta exposición de 'Máscara Migrante' sea el punto de partida de «algo mayor» y que itinere. «Ojalá se pueda ampliar y se puedan mostrar todas las máscaras que están en la colección de Casa África y Pipino de la Fedac. Y que se incorporen otros artistas y discursos», expresa. Por lo pronto, los días 18 y 19 de abril se desarrollarán las jornadas teóricas 'Canarias-África una historia y una cultura común entre la esclavitud y la emigración-Una historia enmascarada', en el Cabildo, con doce ponentes y la organización de los doctores en Historia, Germán Santana y José de León.