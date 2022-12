Mamitis, micromachismo, portuñol o puntocom, al diccionario de la RAE

El Congreso de Arequipa, en el aire

Santiago Muñoz Machado aseguró que el Congreso de la Lengua organizado por las distintas academias hispanas y previsto para el próximo mes de marzo en Arequipa (Perú), «sigue adelante» pese a la «situación delicada» del país andino. El directo de la RAE y presiente de la Asociación de Academias (ASALE) apuesta porque se celebre, pro no oculta sus dudas.

«El congreso está convocado por el Gobierno de Perú y va adelante. No hay razón para pensar que no se puede celebrar, aunque la inestabilidad del país podría hacer que se suspendiera» .«Eso sí, no serán nunca ASALE o la RAE quienes lo suspendan. No hay acuerdo para interrumpir el programa para llegar en marzo» , dijo .

Destaco Muñoz Machado ha que el programa «está hecho» y también la elección de participantes, si bien «hasta marzo no se sabe qué puede pasar». «En principio no hay ninguna decisión» «Podría decidirse no celebrarlo por parte de Perú o las academias responsables de la organización. Pero no existe ese acuerdo. Estamos reuniéndonos y hablando y no hay decisión de interrumpir el programa», insistió

El IX Congreso Internacional de la Lengua Española (CILE) debería tener lugar del 27 al 30 de marzo de 2023 Arequipa, ciudad natal del premio Nobel de Literatura y miembro de la RAE Mario Vargas Llosa, bajo el lema 'Lengua española, mestizaje e interculturalidad. Historia y futuro', Esta prevista la presencia Rey Felipe VI en la inauguración y en la presidencia de honor y la asistencia más de 250 conferenciantes y ponentes internacionales, entre académicos, escritores, lingüistas, historiadores, pensadores, editores, creadores, profesores, periodistas y científicos.