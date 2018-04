Madrid impulsará la figura de Galdós

Madrid y Galdós, «Tándem inseparable»

La Noche de los Libros de la Comunidad de Madrid honró a Galdós

La alcaldesa de Madrid, Manuela Carmena, de quien dependen en la actualidad las competencias de Cultura y Deportes, ha reprochado a Espinar que no le haya comunicado estas iniciativas «en todas las reuniones que hay en Cultura». «Nunca nos has hecho esta propuesta, no tengo constancia de ello, estuve en Canarias y nadie me dijo nada», ha apuntado.

Carmena ha indicado que desde el área de Cultura están «volcados» en reivindicar al autor de ‘Marianela’ y ‘Los Episodios Nacionales’. En este punto ha recordado que el Ayuntamiento «rescató» el episodio nacional del 2 de mayo en esta fecha clave para Madrid. Ese día, ante la estatua del escritor en El Retiro, obra de Victorio Macho, actores leen fragmentos de esta obra. «El ministro de Cultura (Íñigo Méndez de Vigo) lo considera una de las mejores actividades de Madrid», ha apuntado.

Asimismo, la regidora ha asegurado que la pequeña biblioteca al lado de la estatua de Galdós se «rellena» con libros del autor. Aún así, Carmena ha indicado que «Galdós es tan grande que todo lo que se puede hacer de más, bienvenido sea».