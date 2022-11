«Las mujeres buscamos otros objetivos en la vida que no son el de ser heroínas»

Brenda Navarro llegó hace tres años a Madrid desde su México natal. En el fatídico 2020 rompió el mercado con 'Casas Vacías', su ópera prima, un drama en femenino en el que muestra cómo la maternidad, que casi siempre asociamos con la felicidad, también puede convertirse en pesadilla. Acaba de presentar 'Ceniza en la boca', novela que arranca con un tema tan espinoso como preocupante: el suicidio juvenil. El jueves, día 10 de noviembre, la escritora aterriza en la Casa-Museo Pérez Galdós para encontrarse cara a cara con el público a través de su charla 'Ficción en un mundo narrado por la catástrofe'. La cita es a las 19:00 horas, con entrada libre hasta completar aforo.

-¿Vivimos realmente en un mundo destinado a la catástrofe? Si es así, ¿qué puede hacer la literatura por él?

-No, en absoluto. No lo creo. De hecho, creo que ha sido muy fácil para las narrativas oficiales, es decir, para los gobiernos, para los sistemas económicos, políticos, el decir que todo es una catástrofe. En realidad, los medios de comunicación en estos últimos tiempos se han empeñado en hacernos creer que las noticias que parecen ser catástrofes pero que nunca lo son, son las que nos interesan para informarnos. Hay muchas más cosas que la humanidad ha hecho para bien que para mal.

-Además de escritora, ha sido periodista y guionista. ¿Se siente más cómoda narrando una realidad ficcionada que describiéndola?

-En realidad, nunca he sido periodista. He hecho algunos reportajes y entrevistas culturales, pero no me gustaría apropiarme de un oficio. Le tengo especial admiración a este género, la crónica literaria, especialmente en América Latina porque hace una combinación fabulosa entre una buena narración y hechos reales. Yo nunca me baso en la realidad como tal ni me interesa demostrar los hechos a ciencia cierta. Para eso está el periodismo y yo estoy más interesada en la literatura.

-Ha descrito a la literatura como «un puente entre mis intereses y la sociedad». ¿Se considera de esos escritores que no conciben la literatura sin una función social?

-La literatura no tiene una función social. Para eso existen excelentes pedagogos y conocedores de la didáctica. Hay literatura con función social que no tiene que ver con la ficción. Jamás he pensado que la literatura deba tener una función social. Me parece una contradicción desde la génesis. Lo que sí creo es que todo arte o disciplina artística tiene que ser política y no como un deber, sino, porque en sí mismas, las disciplinas artísticas vienen desde una 'polis', la ciudad, donde hay diversas relaciones sociales que, irremediablemente, permean la visión de quien escribe. Las escritoras, en femenino, sí tenemos conciencia de que lo que escribimos puede representar situaciones de la realidad. Tenemos que crear mundos verosímiles para que nuestros lectores y lectoras piensen: «esto sí que lo creo, lo entiendo y pienso que puede pasarle a la humanidad».

-Su primera novela, 'Casas vacías' abre debates en el seno del feminismo. Como socióloga, ¿qué lugar ocupa la perspectiva de género en su universo creativo?

-Como escritora, digo abiertamente que los universos sobre los que me interesa leer, escribir y tematizar son las voces de mujeres. Cuando yo escribo y trato de recrear mundos verosímiles me interesa encontrar esas contradicciones sin importarme si las protagonistas son feministas o no, eso me da igual.

-En sus novelas, los protagonistas suelen ser personajes 'secundarios' en sus respectivos entornos de vida. ¿Qué papel juegan los prejuicios en la reivindicación de las necesidades humanas?

-Mis protagonistas llevan la batuta de las historias que cuento. Son personajes que no responden al estereotipo del 'viaje del héroe', no quieren obtener algo y finalmente no lo hacen. Es una decisión consciente porque me parece que las mujeres buscamos, queramos o no, otro tipo de objetivos en la vida que no son el de ser heroínas.

-'Ceniza en la boca' su segunda novela, trata, entre otros temas, del suicidio adolescente. La salud mental de los jóvenes está en la cuerda floja. ¿Cómo puede ayudarles la literatura?

-No estoy segura de que la literatura pueda ayudar a que la adolescencia se sienta más esperanzada o que crea que hay un 'para qué vivir' si antes no tienen una nevera llena; si saben que sus padres tienen o no para pagar el alquiler; si saben que sus oportunidades para el futuro sí existen. Es muy dura la realidad que está viviendo la juventud actualmente. Si a eso le unimos los cambios propios de la adolescencia, me parece que más que ofrecerles un libro, yo les ofrecería la oportunidad de encontrar espacios donde puedan expresarse sin ningún tipo de represión. Hay que escucharles a ellos. Los adolescentes tienen una visión propia del mundo que no solemos tomar en cuenta. Cuando encontremos estas herramientas desde las políticas públicas y que tengan, además, presupuestos, ahí probablemente podamos decir: «hay libros que pueden interesarte».

-La integración del migrante, los derechos laborales o el aislamiento social son otras cuestiones abordadas en su nuevo trabajo.

-Hay un derecho humano a migrar y eso significa que no todas las personas pueden contar con sus papeles en regla por culpa de las leyes de extranjería y no pueden ejercer sus derechos civiles y políticos. Para mí no ha sido incómodo en absoluto hablar de migración, racismo, xenofobia, suicidio...porque son temas que están frente a nosotras y no podemos no mirarlos.

-¿Es importante que su literatura ofrezca siempre una visión en femenino? Si es así, ¿por qué?

-Es una decisión consciente, en cada una de las novelas, de lo que me interesa problematizar en ellas. Probablemente se me ocurrirá algún día que sea un hombre, pero no lo sé, no he tenido por ahora esa necesidad.