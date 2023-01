Si una mujer que vive sola oye ruidos por la noche...

«Cuando me siento a escribir, no tengo definido nada, ni el principio»

El escritor Javier Díaz Carmona (Bilbao, 1969) se lanza a tumba abierta sobre el papel cuando comienza con la escritura de sus novelas. «No tengo nada cuando escribo. En esta tercera novela he intentado hacerme esquemas previos, porque todo el mundo me lo recomendaba. Pero no sé y me aburre hacerlo. Voy inventando a medida que escribo, se me agigantan unos personajes y otros se me achican. La trama cambia y el primer borrador me parece una mierda y comienza la reconstrucción. Que sigue con sucesivas revisiones. En la decimoquinta o así ya entro en las cuestiones gramaticales. Es algo que me gusta, porque me divierte. Escribir me divierte muchísimo. Ni siquiera tengo el principio y el final de las historias comienzo», confiesa.

Así sucedió sin ir más lejos con quien ha acabado como protagonista en sus novelas 'Justicia' y 'Sola', el cubano residente en Bilbao Osmany Arechabala. «Osmany aparece porque se fue agigantando en 'Justicia'. Iba a ser un personaje lateral, el testigo de un crimen, pero me fue invadiendo la novela y me fue reclamando espacio. Es un tío que me cae bien. Sigue viviendo en Bilbao, pero un amigo de Cuba le pidió ayuda y va a mirarlo... Es el protagonista de 'Sola' junto a tres mujeres que le ayudan. Ha crecido tanto que habrá una tercera novela con él de protagonista», avanza sobre un libro que ya está corrigiendo.

'Sola' la escribió durante el confinamiento y reconoce que la escritura le sirvió como vía de escape en aquellos meses tan dramáticos.