María del Mar Rodríguez: «Fue la jubilación lo que me animó a superar el folio número cinco»

Los procesos que intervienen en el universo creativo de una escritora son tan personales como vitales para el nacimiento de una nueva obra literaria. También son el punto de partida de la charla que ofrecerá en la Casa-Museo Pérez Galdós la escritora palmera María del Mar Rodríguez el próximo día 13 de abril, a las 19.00 horas.

En la charla, la autora de 'La prestamista' y 'La tuerta', dos de las novelas más exitosas de la editorial Baile del sol, expondrá cuáles son los ingredientes previos al acto de crear, «que, en mi caso, están relacionados con el lenguaje como herramienta de empoderamiento, la historia no contada, e incluso negada y la perspectiva, en particular la perspectiva de género, porque estos tres elementos condicionan lo que escribo y cómo lo relato», adelanta la escritora, que ha dado una nueva vuelta de tuerca con clara voz femenina al fenómeno de la migración canaria.

En su familia escuchó historias de boca de su padre José, su abuelo Máximo, su tía Clorinda, su abuela María, su tía-abuela Inés y su tatarabuela Teodora que han sido finalmente su fuente de inspiración.

«Los relatos contados por los miembros de una familia humilde, pero muy comunicativa, han sido un punto de partida importante para la creación, tanto de 'La prestamista' como de 'La tuerta'. El deseo personal de dar voz a un clan familiar y a los silencios femeninos que jalonan mi historia, y nuestra historia colectiva también han estado presentes en ese momento en el que se amasa la idea primera, el origen de una novela. Pero es evidente que las aportaciones de historiadores canarios, que para mí son historiadores de cabecera, como Salvador González Vázquez o como Aarón León Álvarez, permiten dar consistencia a esas primeras ideas y construir un telón de fondo respetuoso con la historia (la privada y la colectiva) por la que deambulan personajes y temas que son pura ficción», señala la escritora.

Momento clave

Rodríguez confiesa que siempre estuvo presente en su vida una relación especial con el lenguaje, con la palabra como herramienta de creación. «Pero fue la jubilación, y, específicamente, el miedo al vacío que podría acarrear en mi vida, lo que me animó a superar el folio número cinco, límite que me había impuesto, y que no confiaba en poder sobrepasar, para abordar una tarea de mayores dimensiones. En ese momento descubrí que escribir me producía muchísimo placer».

El fenómeno de la emigración canaria que ha marcado la idiosincrasia isleña en todo el Archipiélago ha marcado tanto su vida como su temática novelística. Al respecto explica que «la emigración ha sido una realidad pegada a mi vida, no en vano nací en Venezuela, un país que, sin recordarlo, adornó el territorio de mi infancia. En estas islas ha sido Cuba primero, Venezuela después, y, siempre, el valor de los que se fueron y la soledad de las que se quedaron en las islas esperando. Era imposible para mí abordar un periodo histórico como el que abarca 'La prestamista' sin hacer referencia a los viajes de ida y vuelta, y al valor de los que los que se atrevieron a iniciar semejante empresa. La emigración fue la única solución posible frente a la pobreza crónica de nuestro pueblo y a la desigualdad estructural mantenida por las élites dominantes. ¡Ojalá no hubiese sido necesario semejante desarraigo!», exclama la escritora palmera.

En 'La tuerta', su segunda novela, el relato es de supervivencia y empoderamiento femenino en el Tenerife de la posguerra. «Es también una historia que nos habla del fin de la esperanza, una esperanza mantenida por la izquierda en Canarias hasta abril de 1947, cuando las débiles estructuras de oposición a la dictadura son desmanteladas de manera definitiva y la población comprende que Europa ha abandonado al país a su suerte. El libro relata la situación de un grupo de mujeres que pudieron vivir los logros feministas de la Segunda República, pero también sufrieron de pronto la pérdida de todos esos derechos. Es un alegato también sobre la facilidad con la que el patriarcado es capaz de quitarnos lo conseguido», añade.

Baile del Sol ha editado sus dos libros editados hasta la fecha, una editorial que considera «muy respetuosa con sus autores, con distribución a nivel nacional y con unos estándares de calidad muy interesantes».

Sobre su proceso creativo y metodología avanza que es «abierto, anárquico, impulsivo y respetuoso con mis necesidades, solo escribo si me apetece, a diferentes horas, de manera irregular en el tiempo, y lo único que le da continuidad al proceso es el lugar en el que escribo y mi ordenador. Los personajes van cambiando a medida que la obra crece, el final también. A veces es preciso reorganizar o adaptar; el título tarda en llegar y siempre escribo por placer».

La escritora, que advierte que «siempre escribiré con perspectiva de género», explica que 'La prestamista' (parte I) y 'La tuerta' (parte II) «han pasado a formar parte de los 'Relatos de unas islas desamparadas', y una tercera novela que complete el ciclo estaría muy bien. Pero, con tranquilidad, sin presión... ya veremos», concluye Rodríguez.