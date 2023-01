Jon Arretxe: «Cada vez meto más denuncia social en las novelas de la saga de Touré»

Con un protagonista alejado de los cánones y una mirada cruda de la realidad que lo rodea, el escritor vasco Jon Arretxe se ha hecho un hueco en el nutrido panorama nacional de autores de novela negra contemporáneos. Touré, un inmigrante de Burkina Faso, que se gana la vida como detective, protagoniza la saga cuya última entrega hasta el momento se titula 'La mirada de la tortuga' (Eiren).

«Cada vez he ido metiendo más denuncia social en mis novelas negras de Touré. Pensaba al principio en hacer unas novelas divertidas, con humor, que se vendieran bien y que me siguieran ayudando a vivir de la escritura, lo que hoy hago y que es un milagro. Pero después está el otro lado de la balanza, la denuncia social que siento que cada vez tienen que cobrar más peso », apunta el escritor mientras se toma un té en una terraza de Los Llanos de Aridane, donde participa en la tercera edición del Encuentro de novela negra y policiaca Aridane Criminal que acaba mañana.

Reconoce que esta saga de Touré se aleja de los criterios puramente comerciales. « Lo que está de moda son las novelas negras más 'lights' y las grandes editoriales apuestan porque sean libros gordos, extensos. Mi editor me vacila, porque mis novelas suelen ser de unas 200 páginas solo», reconoce entre risas. Lo suyo, subraya, son relatos «duros y crudos, como es la realidad en los ambientes en los que se mueve Touré y otros protagonistas». « Huyo de los tópicos, muestro la realidad tal cual es. Ni todos los moros son delincuentes ni caigo en el 'buenismo'. Cabrones e hijos de puta hay en todos lados y son de cualquier raza y procedencia», añade Arretxe sin ambages.

Confiesa que en algunas entregas se la ha ido un poco la mano con la crudeza, dejando a un lado el humor que se colaba en las entregas iniciales de la saga y que ahora ha recuperado con 'La mirada de la tortuga'.

El enclave es determinante

En esta ocasión, Touré recala en el barrio madrileño de Lavapiés. No es baladí, porque el enclave donde se sitúa la novela es importante dentro de su universo literario. «Había estado antes en Lavapiés, cada vez que iba a Madrid me pasaba por allí. Para la novela me dediqué a patearla, a todas las horas del día, a sentarme en las plazas a ver a la gente. Me encontraba con cada personaje que al final lo acababa incorporando a la novela. Esa forma de trabajar la considero mucho mejor que quedarme en casa para ver qué me invento», defiende.

Y es que cuando se sienta a escribir, Arretxe tampoco sigue las guías de escritura para aprendices. «No tengo ni la trama. Hago lo contrario a lo que dicen las escuelas de escritura. Nunca hago una escaleta. Me voy al sitio donde voy a situar la novela, estoy allí y a veces a partir de una escena que veo nace la idea inicial de la novela. Después voy improvisando y se me van ocurriendo cosas. Cuando empiezo la novela no tengo ni idea de cómo va a acabar. Eso hace que me divierta mucho más mientras escribo», asegura quien reescribe y corrige después «muchísimo» sus manuscritos antes de pasárselo a una serie de lectores cero de muy distinto perfil que se lo valoran y le apuntan algunas variaciones o detalles.

Los 'banglas'

En Lavapiés, por ejemplo, primero él y después su personaje Touré se topó con la realidad de los llamados 'banglas'. «No conocía esa realidad, en esos restaurantes indúes siempre me topaba con una gente simpática atendiendo a la clientela. Lo descubrí al hablar con las asociaciones de la zona, algo que siempre hago. También me contó esa realidad tan dura, una monja medio guerrillera de la zona que ha escrito un libro muy interesante sobre ello. Resulta que todos, los dueños y los currelas, son de Bangladesh. Y los trabajadores viven en unas condiciones terribles, de esclavitud, hacinados en pisos, la mayoría sin contratos y con unos sueldos míseros», explica este escritor que no descarta que una de las futuras entregas del detective Touré transcurra en el archipiélago canario.