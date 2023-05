Antonio Flórez Lage: «'Menos de dos minutos' tiene un cierto toque transgresor y subversivo»

«A las tres de la tarde del domingo 5 de noviembre, el inspector Juan José Varela se encuentra en su despacho, se ha encerrado allí para estar solo». Así arranca 'Menos de dos minutos', la nueva novela de Antonio Flórez Lage, escritor gallego afincado en Gran Canaria que saltó al panorama nacional con 'Gancho ciego' (editorial Siruela).

«La novela tiene un ligero toque transgresor y subversivo y pensé que tenía más gracia hacerla autopublicada. Eso me permite muchas licencias, incluidas las de la contraportada», apunta el escritor en referencia a este texto: «Cuando mi agente literario leyó el manuscrito, se negó a representarme. Sus palabras textuales fueron: 'Limítate a escribir novelas de ficción, te ahorrarás muchos problemas'. Lejos de amedrentarme, decidí enviarlo directamente a varias editoriales de prestigio. Dos de ellas se ofrecieron a publicarlo, pero ambas me exigían cambiar nombres, apodos y cargos para evitar posibles demandas. Por respeto a los muertos, me negué».

«No vivo de esto y lo mínimo que puedo hacer es arriesgarme para divertirme y para escribir novelas atractivas. Cuando sea una carga o un trabajo no tendrá ningún sentido. Voy cambiando de historia. Ahora tocó esta novela y con este formato de autoedición», subraya.

Flórez Lage no es partidario de avanzar a los lectores muchos detalles de sus historias. Así que de 'Menos de dos minutos' nos vamos a limitar a explicar que la acción se desarrolla en tres jornadas, en las que, a partir de la difusión de un vídeo por WhatApp y por las redes sociales, se desencadena una tremenda revuelta en Madrid y en buena parte del país.

«El punto de partida es un vídeo que crece como si fuera un virus y genera una revuelta incuestionable. Gira en torno a preguntas como qué sale en ese vídeo, quiénes lo grabaron y por qué se llega a esa situación», explica el escritor.

Entre las cuestiones que reconoce que pueden estar en el germen de esta ficción se encuentran una reflexión «sobre las redes sociales, que me resultan llamativas por su capacidad de llegar a millones de personas en muy poco tiempo y por el nivel de confrontación, agresividad y violencia que se ve en las mismas». También reconoce el autor, figura «la crispación política que existe desde hace siglos y que cada vez tiene mayor presencia en la sociedad actual».

De todas formas, Antonio Flórez apuesta porque cada lector asimile la novela a su manera y saque sus propias conclusiones. «Lo que me gusta es plantear situaciones hipotéticas e imprevisibles y después cada uno hace su propia lectura», añade.

Apunta que entre las referencias que pueda encontrar el lector en 'Menos de dos minutos', figuran «el cine de los 90, quizás 'Pulp Fiction' [película de Quentin Tarantino] por el desorden estructural». «La novela tiene una forma circular para que todo encaje y la contraportada, quizás, tiene un cierto toque a 'Fargo'», comenta en alusión a la icónica película de los hermanos Coen.

Antonio Flórez Lage, veterinario de profesión, asegura que desde un principio tuvo muy claro lo que quería contar en esta nueva aventura narrativa distópica, de cuya venta destina el 10 % de los beneficios para a la Asociación de Celíacos ASOCEPA. «La estructura y el desarrollo fueron surgiendo a medida que escribía. La empecé en 2016, la dejé y la fui retomando poco a poco», explica.

Su trayectoria literaria arrancó con 'Como el que tiene un huerto de tomates', volumen con el que quedó finalista del Premio de Novela AEINAPE 2015 para escritores de España y Latinoamérica. Le siguieron el thriller 'Seis héroes reales' y la novela negra 'Gancho ciego'.