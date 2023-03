Ágatha Ruiz de la Prada: «No tengo necesidad de carnaval porque voy disfrazada todo el año» presenta su obra este jueves en la biblioteca pública La diseñadora repasa su intensa vida en 'Mi historia', un libro del que se siente orgullosa y «en el que no hay nada falso»

«Diseñadora, una de las musas de la Movida, marquesa de Castelldosríus, baronesa de Santa Pau y grande de España. Mi lado excéntrico anhela lo imposible y mi pedrigí me centra en la tierra», así se presenta Ágatha Ruiz de la Prada en su libro 'Mi historia', que ha contado con la colaboración de Pedro Narváez.

La diseñadora llegó ayer a Gran Canaria, ya que hoy presentará sus memorias en la Biblioteca Pública. A caballo entre París y Madrid, llegar a la isla ha sido como una bocanada de aire. «Venir en invierno a Canarias es un placer. En Madrid hacía un frío increíble y nada más llegar aquí me he quitado el abrigo enorme que he traído», destacó nada más llegar al hotel ACIberia de Las Palmas de Gran Canaria.

'Mi historia' ya suma su cuarta edición. «Estoy feliz y me pasa una cosa curiosa. Leerlo es síntoma de amistad y todas mis amigas me llaman o me escriben y a cada una le ha gustado una cosa diferente del libro. Yo pensé que el libro sería más profesional, sobre mi vida en la moda, pero ha salido algo muy súper personal».

Ágatha Ruiz de la Prada sorprende al lector con una vida intensa en 323 páginas. En la obra habla de su relación con sus padres, el amor por sus hijos, sus abortos, su pasión por el arte, desvela que su útero tiene forma de corazón e incluso habla del innombrable, en alusión a su exmarido Pedro J. Ramírez.

«La hecatombe del Covid lo ha cambiado todo y a mí la televisión me salvó. El libro también forma parte de ese reciclaje. Muchos dirán por qué una diseñadora de moda cuenta su vida, pero quizás hoy es más interesante para la gente conocer tu vida que tus vestidos. ¿Quién llegaría a pensar que el príncipe Harry contase su vida con pelos y señales?».

Agradecida a Canarias

Su relación con las islas es intensa. «Siempre le estaré agradecida a Canarias, porque Canarias le salvó la vida a mi padre, Juan Manuel Ruiz de la Prada. Mi padre fue un gran arquitecto en su generación, pero cuando yo tenía doce o catorce años se arruinó. César Manrique lo llamó para que viniese a las islas y siempre tengo un entrañable recuerdo de estas islas. Teníamos un apartamento en Las Palmas de Gran Canaria y una casa en Lanzarote, pero no recuerdo el lugar exacto. Mi padre trabajó aquí unos diez años y gracias a eso saldó sus deudas», recuerda sin olvidar también su amistad con Martín Chirino. «El trabajo me ha dado la vida», destaca esta feminista que revela que «el color es un lenguaje que te da felicidad» y que apunta «que no tengo necesidad de carnaval porque voy disfrazada todo el año». Hoy la política le aburre. «Estos de Podemos solo prohíben. ¿Dónde está la libertad? El mundo se está convirtiendo en todo regulado y nada divertido».

Ágatha Ruiz de la Prada es un libro abierto que ahora, a sus 62 años de edad, desvela en 'Mi historia' relatos que no dejarán a nadie indiferente.

La cuarta edición del programa 'No solo libros', que fomenta la lectura con la presencia en la isla una vez al mes de grandes escritores o autores revelación, defendiendo sus obras ante los lectores canarios en la Biblioteca Pública del Estado, contará esta tarde, a las 19.00 horas, con la presencia de Ágatha Ruiz de la Prada. La diseñadora llegó ayer a la isla porque hoy será la figura protagonista del mes de marzo con la presentación de su libro de memoria 'Mi historia'.

'No solo libros', programa de fomento de la lectura en las bibliotecas producido por Jab Iniciativas y patrocinado por la Biblioteca Pública del Estado, entidad dependiente del Gobierno de Canarias, además de contar con el apoyo del Cabildo, se desarrolla en la Biblioteca Pública del Estado en Las Palmas de Gran Canaria, junto al parque San Telmo. Para asistir a la presentación de hoy se entrará por orden de llegada hasta completar el aforo.