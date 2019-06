La asamblea general de la SGAE dice no a sus nuevos estatutos

En un ambiente de tensión, según han confirmado algunos socios, la asamblea general de la SGAE ha rechazado, por tercera vez, el nuevo texto estatutario. En esta ocasión, pese a haber tenido un porcentaje del 62,78% de síes (15 502 votos) el nuevo texto no ha sido aprobado al no conseguir los dos tercios necesarios, el 66,6%. Un 36,07 % de socios ha votado que no (8907) y un 1,14% de los socios se ha abstenido (282).