La grancanaria Jennifer Lima figura en el nuevo 'Mamma Mia!'

La cantante y actriz grancanaria Jennifer Lima asume el rol de Ali en el nuevo montaje del musical 'Mamma Mia!', que ya prepara su desembarco en la Gran Vía de Madrid para el próximo mes de octubre. Así lo avanzó ayer la productora Som, que asegura que esta nueva súper producción ha comenzado con los ensayos con la mirada puesta en el estreno, en el Teatro Rialto, el próximo otoño.

Jennifer Lima, que se formó en la Escuela de Actores de Canarias, integra un amplio reparto con más 27 profesionales que darán vida a este icónico musical a partir de los temas más populares del legendario grupo sueco ABBA.

ALGUNOS DETALLES Recinto La empresa Som Produce anunció que el nuevo montaje se instalará desde octubre en el Teatro Rialto.

Elenco Esta producción cuenta con un reparto integrado por 27 cantantes y bailarines, incluida Jennifer Lima

Direcciones David Serrano firma una versión que dirige Juan Carlos Fisher y que cuenta con Joan Miguel Pérez al frente del apartado musical

La historia La propuesta es fiel al original con Donna y su hija Sophie como protagonistas

Som Produce anuncia que en octubre estrenará una versión «totalmente renovada» de este musical, en la que volverán a cobrar vida una veintena de grandes éxitos de ABBA, entre los que figuran canciones esenciales de su repertorio como: 'Dancing Queen', 'Voulez Vous', 'S.O.S', 'Super Trouper', Thank you for the music' o 'Gimme Gimme Gimme'.

Equipo artístico

David Serrano firma esta adaptación de 'Mamma Mia!' con música y letras de Benny Andersson y Bjorn Ulvaeus y algunas canciones de Stig Anderson.

Juan Carlos Fisher asume la dirección, mientras que las coreografías de este montaje las gestiona Iker Karrera y el apartado musical lo dirige Joan Miquel Pérez. El equipo técnico se completa con Gabriela Salaverri al frente del vestuario, Ricardo Sánchez Cuerda como responsable del diseño de la escenografía, Felipe Ramos de la iluminación, y Gastón Briski del sonido.

Además de la grancanaria Jennifer Lima con el papel de Ali, el elenco cuenta con la presencia de: Verónica Ronda (Donna), Mariola Peña (Tanya), Inés León (Rosie), Jaime Zatarain (Sam), Carlos de Austria (Harry), Lluis Canet (Bill), Gina Gonfaus (Sophie), Jan Buxaderas (Sky), Elena Díez (Lisa), Fran Moreno (Pepper) y Pepe Guillem (Eddie), a los que se suman 14 intérpretes más en roles secundarios.

La trama

La historia de 'Mamma Mia!' es la de Donna, una madre soltera e independiente que regenta un pequeño hotel en una idílica isla griega.

En este enclave ha criado sola a su hija Sophie, que va a casarse próximamente. Sin que nadie se entere, la joven lee el diario de su madre y se tropieza con tres amantes y por tanto tres posibles padres. Con el objetivo de disipar esta duda y acabar con la incertidumbre que le genera, Sophie opta por invitar a los tres a su enlace matrimonial, lo que genera un caos y situaciones divertidas y rocambolescas que se desarrollan con las canciones de ABBA.

Este exitoso musical cuenta con una versión cinematográfica protagonizada por la oscarizada Meryl Streep.