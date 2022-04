'In good company' exhibe trabajos videográficos de colectivos artísticos internacionales

El proyecto incluye una publicación bilingüe con firmas de prestigio

El proyecto incluye una publicación bilingüe (español e inglés) que recogerá el trabajo videográfico presentado en sala acompañado de varios textos: un prólogo escrito por María Palier, directora del mítico programa de RTVE2 'Metrópolis', otro a cargo del equipo curatorial, otro más del historiador de arte y artista neoyorkino Francesco Spampinato, colaborador en revistas como Flash Art, Kaleidoscope o L'Uomo Vogue y autor del libro 'Come Together: The Rise of Cooperative Art and Design', otro elaborado por la comisaria canaria residente en Barcelona, Diana Padrón.

PSJM es un equipo de creación, teoría y gestión formado por Cynthia Viera (Las Palmas G.C., 1973) y Pablo San José (Mieres, 1969).

Este dúo de artistas se presentan como una 'marca de arte', apropiándose así de los procedimientos y estrategias del capitalismo avanzado para subvertir sus estructuras simbólicas.

Este 'equipo-marca', que durante años residió en Berlín, ha sido incluido entre los 100 artistas más representativos del arte político internacional en Art & Agenda: Political Art and Activism (Gestalten, Berlín, 2011). También ha sido incluido en 'Younger than Jesus. Artist Directory. The essential handbook to the future of art' (New York: PhaidonNew Museum, 2009) y 'Come Together: The Rise of Cooperative Art and Design' (New York: Princeton Architectural Press N.Y., 2014, entre otras publicaciones.