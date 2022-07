El Cuyás hace frente al frenazo en la venta de entradas con 13 montajes

Con un total de 13 espectáculos, seis de teatro, cuatro de danza, dos de música y uno de humor afrontará el Teatro Cuyás de la capital grancanaria el primer tramo de nueva temporada, entre septiembre y enero, tras el parón veraniego y dentro de un preocupante frenazo general en la venta de entradas desde primavera.

Hasta tal punto ha caído la asistencia de público, tanto en las islas como en todo el país y en buena parte de Europa, que Manuel Pineda, gerente de este recinto de la calle Viera y Clavijo, reconoció ayer durante la presentación de la nueva campaña que «desde Semana Santa ha caído en un 50% la ocupación».

Montajes como 'Malvivir', 'Tartufo', 'El jardín quemado', 'El golem', 'Una historia de amor', 'Lo fingido verdadero', 'Oceanía' y 'Erresuma, Kingdom, Reino', con el que bajó el telón la presente temporada el pasado 18 de junio, padecieron esta brutal caída en la asistencia de espectadores.

Bajo estudio

«Es un periodo complicado, por la caída de espectadores a los teatros. Preocupa al sector porque parecía que ahora que la pandemia comenzaba a quedar atrás todo mejoraría, pero se ha presentado esta nueva coyuntura. Toca analizarla y ver por dónde vienen los vientos», apuntó la consejera de Cultura, Guacimara Medina.

«Ahora toca ver cómo arranca la temporada. Es un fenómeno europeo. Hemos encargado un análisis a una compañía experta. Hubo un repunte de público tras la Navidad, pero se ha generado un punto de inflexión. Lo hemos combatido conteniendo el gasto», subrayó Pineda sobre una temporada que ha cerrado con una ocupación media del 58,68%.

Gonzalo Ubani, director artístico del Cuyás, reconoció que eso de pensar que el público «ya volverá» no vale como excusa. «V amos a concentrarnos en que estén informados de lo que ofrecemos y después ya el público decide si viene o no», apuntó.

Una escena de 'Loop'. / Pedro Arnay

Desde su punto de vista, no se trata de una cuestión de que en la capital grancanaria exista una oferta excesiva de espectáculos musicales y escénicos. « Nunca hay demasiada oferta. Me encanta ir a otros teatros y cuando visito una ciudad, ver que hay una gran oferta. Es una crisis global, no solo española, que ha llegado con el buen tiempo y donde salvo los teatreros, el público ha preferido estar en las calles, en las terrazas», señaló.

El todo gratis

Lo que sí que tiene muy claro es que en la capital grancanaria se ha generado un enemigo tremendo, fruto de la política municipal de conciertos y espectáculos de todo tipo gratuitos. « Malamente llevamos el todo gratis. Te adelanta por la derecha. Hace que no se valore la cultura y crea malas costumbres. Es una mala práctica», reconoció sin ambages.

A pesar de este difícil panorama, Gonzalo Ubani defendió que a pesar de la pandemia de la covid-19 se ha experimentado una «explosión de producciones», tanto a nivel nacional como local.

«El teatro siempre está casi muerto pero tiene una estupenda salud. Está acostumbrado a la vida pobre. La oferta actual es quizás mayor que en 2019. En las islas sigue igual. Hemos recibido docenas de propuestas de las compañías canarias para la Sala Insular de Teatro. No tengo noticias de que haya desaparecido ninguna compañía de danza o teatro. Lo que se ha eliminado es mucho ruido», comenta.

Los montajes que vienen

La próxima temporada del Cuyás arranca con 'Decadencia', una obra de Steven Berkhoff adaptada por Benjamín Prado y que está cargada de «violencia, racismo y acoso sexual», avanza Gonzalo Ubani sobre esta pieza que dirige Pedro Casablanc y que también coprotagoniza junto a Maru Valdivielso.

La adaptación de 'Los santos inocentes' de Miguel Delibes que firma Fernando Marías, cuyo reparto encabeza Javier Gutiérrez, y 'Los farsantes' de Pablo Remón que bajo el paraguas del Centro Dramático Nacional (CDN) desembarca con un elenco que incluye a Javier Cámara, son las dos apuestas teatrales más potentes de este primer tramo de la próxima temporada. 'Madre', de la compañía grancanaria La República y que se canceló en diciembre por la covid-19, y 'Abre el ojo', de Noviembre Teatro, completan la oferta teatral.

Un momento de 'Los farsantes'. / Luz Soria

La propuesta de danza contemporánea arranca con la presencia de cinco piezas coreanas seleccionadas en el marco del festival Masdanza. Le siguen el estreno absoluto de 'La Umbría', a partir de los textos de Alonso Quesada, en un montaje de la coreógrafa Vanesa Medina, dirigido por Quino Falero y con música de Laura Vega. Y otra apuesta canaria, 'Somnus', pieza también de nueva creación del la compañía de Daniel Morales.

El montaje familiar 'Loop', de la prestigiosa compañía Aracaladanza es la cuarta apuesta de danza presentada este lunes.

Manuel Pineda, Guacimara Medina y Gonzalo Ubani, este lunes. / alejandro quevedo-cuyás

El humor del dúo grancanario Piedra Pómez y los conciertos jazzísticos del pianista Iván 'Melón' Lewis y la Gran Canaria Big Band junto al británico Anthony Strong también figuran entre lo que se verá desde finales de septiembre hasta enero de 2023.

Abonos y entradas

Los interesados en renovar sus abonos lo pueden hacer este jueves y viernes, días 14 y 15, para lo que tienen que pedir cita desde hoy en la web del teatro o llamando al 928-432180.

Los nuevos se venderán desde el 16 de julio, mientras que las entradas sueltas se podrán adquirir desde el 19 de julio.