El 37º Festival de Música cierra con superávit tras dinamizar la economía en temporada baja

La 37ª edición del Festival de Música de Canarias, que se desarrolló entre el 27 de junio y el 1 de agosto pasados, no solo dejó buenos recuerdos musicales entre los aficionados a la clásica, sino que está a punto de cerrar sus cuentas con superávit y tras haber dinamizado, sobre todo en el sector servicios, la economía del archipiélago canario en la temporada baja turística.

El Festival se vio obligado a abandonar sus tradicionales meses de enero y febrero por la pandemia de la covid-19 y estrenarse en verano con una programación que se desarrolló de nuevo en las ocho islas del archipiélago.

«Fue muy duro, porque hubo que hacer muchas variaciones debido al incremento de casos positivos que se registró en verano, pero los resultados han sido muy buenos. Además, tuvimos el festival En Paralelo como prueba preliminar», reconoce Jorge Perdigón, director del Festival de Música de Canarias.

Los cambios de nivel de alerta que experimentaron las islas poco antes de iniciarse los conciertos y durante el propio festival fueron un quebradero de cabeza para el equipo organizador, reconoce el excantante lírico y gestor palmero. Pero desde un punto de vista sanitario, los resultados fueron excepcionales. No se produjo ni un solo brote en los distintos recintos que albergaron los conciertos.

Solo se suspendió la gira de la Joven Orquesta de Canarias tras detectarse varios positivos entre sus integrantes, que fueron aislados y que superaron la cuarentena sin mayores complicaciones. Fue determinante para estos buenos resultados que se llevasen a cabo 595 pruebas PCR y 167 pruebas de antígenos entre todos los artistas que se subieron al escenario. Esto supuso para el Festival un desembolso de 44.781,5 euros.

Pese a este importante gasto no previsto inicialmente, las cuentas que están a punto de cerrarse, a la espera de que algunas empresas remitan todas las facturas, reconoce Jorge Perdigón, con un superávit que podría oscilar entre los «10.000 y los 20.000 euros».

Conviene recordar que el presupuesto total del festival fue de 1.955.000 euros, mientras que la aportación del Gobierno de Canarias fue de 1.400.000 euros. La implicación de los patrocinadores privados ascendió, según la Consejería de Cultura, a 65.000 euros, casi la mitad de la entrega precedente por las circunstancias económicas y sanitarias actuales.

Desde el Festival aseguran que se adquirieron un total de 430 pasajes aéreos interinsulares, a los que hay que añadir los nacionales e internacionales. Para el traslado de las orquestas y solistas entre las islas también se compraron 494 pasajes de barco.

Se reservaron un total de 1.140 habitaciones, correspondientes a 13 hoteles del archipiélago, pertenecientes a 9 cadenas.

En Gran Canaria se ocupó el 82% de las 717 localidades que se tenían disponibles en el Auditorio Alfredo Kraus. En el Auditorio de Tenerife Adán Martín, se ocupó el 77% de las 620 localidades accesibles por los protocolos vigentes en verano. «Cuando abrimos la campaña de abonados en primavera, muchos nos dijeron que aún se estaban vacunando y que por miedo preferían no acudir a los concierto, pero que les guardáramos sus plazas para el siguiente. También descubrimos que una parte importante de nuestros abonados son extranjeros y peninsulares que solo residen en las islas en invierno y que, por tanto, en verano no están. Por eso no se agotaron las localidades que se pusieron a la venta. Contamos con todos ellos para la próxima entrega», dice Perdigón.