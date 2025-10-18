Canarias7 - Noticias de última hora en Canarias

'Naturaleza muerta con guitarra', obra de Pablo Picasso desaparecida R. I.

Expertos definen el Picasso desaparecido como un «dibujo convencional» de su serie sobre guitarras y veladores

Le otorgan poco valor, aunque aparece en el famoso catálogo de Christian Zervos

R. Alcántara y J. Pastor

Sábado, 18 de octubre 2025, 09:42

Mientras continúa la investigación en torno a la misteriosa desaparición del cuadro de Picasso, una de las obras prestadas por un particular para la exposición ' ... Bodegones' en el Centro Cultural CajaGranada, siguen trascendiendo detalles de interés sobre la pieza, denominada 'La eternidad de lo inerte'. Rafael Inglada, biógrafo de Picasso, comenta que se trata de un «dibujo convencional».

