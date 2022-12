«Estoy encantada con una obra en la que hay música, poesía y emoción»

La cantante Diana Navarro ha realizado un debut espectacular como actriz de teatro en la obra 'En tierra extraña', en el papel de Concha Piquer. Esta obra llega a Canarias, con la intención de seguir aumentando la estupenda crítica que ha recibido desde su estreno en el Teatro Español.

Tras lograr convertirse en el gran acontecimiento de la temporada teatral de Madrid y girando por España durante más de 8 meses, el espectáculo musical 'En tierra extraña' llega por primera vez a Canarias para presentarse en el teatro Víctor Jara de Vecindario (Gran Canaria), el 9 y 10 de diciembre, en Fuerteventura el 11 de diciembre y en Lanzarote el 12 de diciembre.

Esta obra escrita y dirigida por Juan Carlos Rubio narra un encuentro ficticio en la España de 1936 que seguramente habría sido inolvidable: Concha Piquer, Federico García Lorca y Rafael de León. 'En tierra extraña' se ha convertido en una cita obligada para los amantes del buen teatro. Crítica y público han coincido en destacar la calidad del espectáculo y sus protagonistas, otorgando a Diana Navarro una candidatura a las nominaciones de los Premios MAX en su debut teatral, además de ser ganadores de dos Premios de Teatro Musical: Actor protagonista (Avelino Piedad) y Actuación destacada masculina (Alejandro Vera).

Diana Navarro habla emocionada de esta obra. Un estreno en el teatro que le ha llenado de orgullo. En declaraciones a CANARIAS7, la artista malagueña resalta que «la obra es para todos los públicos y no tiene por qué gustarte la copla. Hay que recordar que Concha Piquer inició su proceso musical con 14 años en Broadway y esa disciplina americana la trasladó a Europa con 19 años. El público que acuda a ver 'En tierra extraña' verá una representación llena de música, poesía y emoción. Es una obra que busca la concordia, la reflexión y, sobre todo, el homenaje a estas tremendas figuras del país», explicaba Diana, que recalca que ella interpreta una obra teatral y que la gente no espere un concierto de Diana Navarro.

«Estamos haciendo los personajes desde la emoción que nos hace respetarlos y admirarlos y desde la verdad de un texto exquisito que ha escrito el director Juan Carlos Rubio, eso ayuda muchísimo».

Diana Navarro, con miles de discos vendidos a lo largo de su carrera, actuaciones en todo tipo de escenarios y galardonada con premios como el prestigioso Premio Ondas, tiene seguro que este proyecto está siendo el más importante en toda su carrera, es la primera obra que hace y no puede estar más emocionada: « Es el proyecto más importante que he hecho porque engloba todas las disciplinas en las que yo me desarrollo, como cantante, actriz, compositora, estoy bailando también en la obra, es un regalo».

En cine también ha hecho sus pinitos, a las órdenes de Santiago Segura, y ahora está encantada con este debut teatral. Al margen de esta obra, la andaluza continúa con más proyectos, como Amor Falla, sus habituales conciertos y está preparando un proyecto que se llamará De la Piquer a la Navarro que ha venido a raíz de la obra de teatro.

Alejandro Vera encarna a Federico García Lorca y Avelino Piedad a Rafael de León. La música tiene parte fundamental en el desarrollo del espectáculo. La copla, las canciones de Broadway (en el caso de la Piquer), la música cubana, y la canción popular española (en el caso de Federico) y el jazz (en el caso de ambos). 'En tierra extraña' está basada en una idea original de José María Cámara y Juan Carlos Rubio y es una coproducción del Teatro Español de Madrid y SOM Produce.

Las entradas para las funciones que se representarán en Canarias ya están a la venta. Diana Navarro está encantada de volver a las islas.