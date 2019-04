El legado flamenco empieza a calibrarse

Las iglesias canarias atesoran valiosos e insólitos ejemplos de arte flamenco. Sin embargo, a pesar de la excepcionalidad de este legado, aún no se ha hecho un estudio completo que determine el calibre de este patrimonio artístico heredado gracias a los intercambios comerciales de vino y azúcar con esta región europea a finales del siglo XVI y XVII.

Para cubrir esta gran laguna, el Gobierno de Canarias ha encargado a tres personas expertas la realización de un inventario actualizado del arte flamenco en Canarias que, de momento, ya ha examinado 260 obras en las islas de Gran Canaria y Tenerife.

Con el asesoramiento del experto Matías Díaz Padrón, la historiadora del arte Marta Pérez de Guzmán y el fotógrafo Roberto de Armas se pretende revisar todo este patrimonio y determinar su estado de conservación. «Lo realmente sustancial del arte flamenco en Canarias es que es conocido, pero no suficientemente estudiado. Los estudios salen de forma esporádica», se lamenta Díaz Padrón que recuerda que solo Constanza Negrín (1956-2011) hizo un intento de abordarlo en su totalidad. «Puso luz en un ámbito desconocido, pero quedan muchas lagunas», comentó Díaz, quien indicó que sería deseable organizar una exposición basada en el estudio sistemático de todo este patrimonio de «primera magnitud». De hecho, recuerda, no fue hasta 1985, cuando, en una exposición sobre las relaciones de Bélgica y España, los expertos europeos en arte flamenco se percataron del gran valor del patrimonio que atesoraba Canarias. «Les sorprendió a todos», comenta Díaz que no cree que haya otro enclave del antiguo imperio español con piezas más valiosas que las del archipiélago. «Joos van Cleve, el autor del retablo de Agaete, era un pintor solicitado por Francisco I de Francia y de Enrique VII, rey de Inglaterra. Sus obras eran difíciles de conseguir. Es raro que un señorito de Agaete le pida y consiga una obra de tal magnitud y tan costosa», apunta el experto que descubrió que Hendrick van Balen, maestro de Van Dyck y amigo de Rubens, es el autor del retablo de la Catedral de La Laguna. «Es raro que pintores que trabajaban para Carlos V aparecieran en un contexto africano como el nuestro», añade.

La responsable de la confección del inventario, Marta Pérez de Guzmán, coincide plenamente con Díaz. «En Canarias tenemos la colección más importante de arte flamenco después de Flandes y Madrid. Me ha sorprendido mucho la calidad y cantidad de obras. Hay obra en toda España, pero con la calidad y buen gusto de la colecciones canarias no la hay», sostiene.

Pérez ha trabajado mano a mano con Roberto Armas, que ha fotografiado en súper alta resolución las obras para inventariarlas. La mayor parte de las mismas está en iglesias de Gran Canaria, Tenerife y La Palma, a las que hay que sumar ciertas obras incluidas en los fondos de los museos y algunas que quedan en manos de privadas. En este sentido, la experta hace un llamamiento a los particulares que tengan obra de este tipo para que se pongan en contacto con ella. «Tener su obra inventariada por estudiosos de prestigio aumenta el valor de esa obra», dice para incitarlos a participar en este proyecto.

El reto. De momento, han inventariado 260 piezas en Gran Canaria y Tenerife, pero no está segura de lo que podrá encontrar en el resto de las islas.

«Una de las partes más apasionantes de este trabajo es que vas descubriendo piezas nuevas. En La Palma hay mucha escultura. No sé si en Lanzarote pasará lo mismo. En El Hierro no hay. En las demás islas, no sé», explica la historiadora del arte que lleva seis meses enfrascada en el trabajo de inventariado. Por delante, le quedan otros seis meses de trabajo en los que podrá descubrir otras joyas de este singular patrimonio que tiene entre sus máximos exponentes piezas tan valiosas como el Tríptico de Nava y Grimon, de Pieter Coecke y Maestro de San Pablo y Bernabé, depositado en el Museo Municipal de Bellas Artes de Santa Cruz de Tenerife, el retablo de Nuestra Señora de las Nieves de Joos van Cleve, en Agaete; el tríptico de la Adoración de los Pastores, realizada por Lambert Lombard, de la Parroquia de San Juan Bautista de Telde o la pieza del artista Peter Snayers, incluida en la colección Juan Cullén, en la localidad tinerfeña de La Orotava.