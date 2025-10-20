Las primeras proyecciones y los talleres escolares abren el FIC Gáldar 2025 El Festival Internacional de Cine del municipio grancanario inicia su programación creando afición entre los más jóvenes

Escolares de 5º y 6º de Primaria de Gáldar asistieron este lunes en el Centro Cultural Guaires a la proyección de una serie de cortos.

El Festival Internacional de Cine de Gáldar 2025 está en marcha. Proyecciones, talleres y ponencias se desarrollan ya en el que será estos días el centro neurálgico del FIC Gáldar, el Centro Cultural Guaires. Por delante toda una semana para disfrutar de buen cine de forma totalmente gratuita, de talleres sobre montaje, Inteligencia Artificial e incluso especialistas de cine y de la magia de los rodajes del certamen de cortos exprés Gáldar Rueda.

Estos días además las calles se irán llenando poco a poco de directores de cortometrajes seleccionados, profesionales del sector audiovisual y de rostros conocidos de la gran pantalla que harán de Gáldar el epicentro del cine.

Los espectadores ya han podido disfrutar de las primeras proyecciones del programa perteneciente a la retrospectiva de este año, grandes clásicos como 'Doce monos', protagonizada por Bruce Willis; o la rompedora 'Metrópolis', de Frizt Lang. Y en la mañana de ayer el turno fue para los más pequeños. Un total de 257 escolares de 5º y 6º de Primaria de los CEIP de Gáldar San Isidro, Los Quintanas, Maestro Manuel Cruz, Sardina del Norte, Antonio Padrón, Fernando Guanarteme y Jesús Sacramentado fueron recibidos en el Centro Cultural Guaires por la directora del FIC Gáldar, Ruth Armas. Allí visionaron algunos de los cortos premiados en las ediciones 5ª y 11ª del Festival CinedFest.

Este martes continúan las proyecciones infantiles, en esta ocasión con los alumnos de secundaria de los centros Jesús Sacramentado y Agáldar. Más de 130 chicos de 3º y 4º de la ESO que podrán ver los cortometrajes premiados en las últimas ediciones de CinedFest.

Al tratarse de trabajos realizados por chicos de su misma edad y que además han sido galardonados, el FIC Gáldar busca fomentar en los más jóvenes no sólo el gusto por el cine y acudir a disfrutar de películas en la gran pantalla, sino también motivar su creatividad y remover la inquietud de posibles futuros cineastas.

Sección Oficial

Además, este martes vuelven las proyecciones al Centro Cultural Guaires con dos interesantes largometrajes que participan en la Sección Oficial. A las 18.00 horas se proyectará la francesa 'El imperio', de Bruno Dumont, ganadora del Premio del Jurado en el Festival de Berlín de 2024. En la Costa de Ópalo, en el norte de Francia, en un tranquilo y pintoresco pueblo de pescadores, por fin ocurre algo: nace un bebé tan único y peculiar que desata una guerra secreta entre fuerzas extraterrestres. Irreverente parodia del género de ciencia ficción con una mirada que se convierte en alegoría social, sin perder la ironía característica de su autor.

A las 20.10 horas podrá verse 'Un poeta', del director colombiano Miguel Mesa Soto, premiada en Cannes, una de las grandes revelaciones del año. La obsesión de Óscar Restrepo por la poesía no le ha reportado ninguna gloria. Conocer a Yurlady, una adolescente de origen humilde, y ayudarla a cultivar su talento trae algo de luz a sus días, pero arrastrarla al mundo de la poesía quizá no sea el camino.