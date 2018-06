El pequinés rueda su estrategia

Loterías del Estado nos recuerda que no tenemos sueños baratos. Justo eso mismo es lo que les sucede a El Rubio, a Cora y a Tito El Palmera, protagonistas La estrategia del pequinés, de la novela negra de Alexis Ravelo cuya adaptación al cine se está terminando de rodar bajo la dirección de Elio Quiroga.

El restaurante Amigo Camilo, en la zona de La Puntilla, en el paseo de Las Canteras, fue escenario ayer del reencuentro de El Rubio, un exdelincuente que necesita con un urgencia dinero para someter a su mujer a un tratamiento médico en Estados Unidos, y Tito El Palmera, un parado de larga duración que sueña con abrir una cafetería en la calle Venegas.

Será la primera toma de contacto para tramar un golpe contra unos narcotraficantes. Sin embargo, el equipo de la película ya lleva varias semanas trabajando en este vuelco millonario y solo restan cinco días de rodaje, en esta producción cuyos plazos son muy cortos. «Estamos pendientes de estreno. Espero que sea a finales de año. Tenemos la obligación de estrenar antes del 1 de diciembre, pero depende del distribuidor y de los calendarios que tengan», explicó el cineasta Elio Quiroga, que precisó que la película se está premontando a medida que se filma y que, en diez días, el montador, Luis Sánchez Gijón, comenzará su tarea. «Vamos a trabajar bien, pero con un plazo de tiempo corto; como en Hollywood, pero en versión pobre», sostiene el realizador.

La calle de Triana, el Polígono Industrial de Arinaga, Tufia, las zonas turísticas de Maspalomas, Tafira o el parador de Tejeda son algunas de las localizaciones de esta historia. «Hay una doble intención: mostrar la isla, mostrarla bien. Pensamos que Amigo Camilo es un local señero que puede jugar un papel en la película», subrayó Quiroga que, advirtió a los lectores, que la novela de Alexis Ravelo ha variado bastante para adaptarse a la gran pantalla. «Digamos que es una versión. Hay personajes que se quedan y otros que se van», explica el director que ha contado con la ayuda del autor de esta obra, ganadora del premio Dashiell Hammett en 2014.

Sin acento canario. Aunque la película se rodará íntegramente Gran Canaria, único escenario de la trama literaria, los dos principales papeles masculinos no tendrán acento canario. Es el caso de Tito El palmera, protagonizado por Unax Ugalde. «He trabajado en acento colombiano, mexicano, argentino y he trabajado en muchos países con distintos acentos, pero normalmente me lo preparo con un mes de antelación. En esta película me trajeron un día antes de empezar a rodar y se tomó la decisión de que a los diferentes personajes que hay en la película, no solo mi personaje, sino los interpretados por otros actores peninsulares, no se les ponga acento canario», explicó Ugalde, para el que La estrategia del pequinés supone, según sus propios cálculos, su película número 45.

Por su parte, Jorge Bosch, que da vida a El Rubio, comentó que la novela se ha acortado para ser llevada al cine. «Me gustó mucho. Es muy entretenida y cinematográfica», afirmó el actor, que ya ha rodado ocho proyectos en la Isla.

El Cabildo de Gran Canaria apoya esta película con 49.000 euros y espera aportar otra suma similar, según indicó el presidente de la Corporación, Antonio Morales. «En este caso es una película canaria que habla de literatura canaria y teníamos la obligación de apoyarla», comentó Morales durante una visita al set de rodaje.