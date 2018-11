El Gobierno asume que se pierden los 375.000 euros para los rodajes

A estas alturas, ni siquiera se han publicado las bases para que las productoras y los cineastas puedan optar a esta partida presupuestaria, tal y como advirtió este periódico el pasado día 11. Aunque se hiciera en los próximos días, se tendría que designar un comité que evaluara los proyectos y los ganadores tendrían que rodar y justificar el dinero antes del 31 de diciembre. Una utopía.

«La ausencia de una mayor agilidad interna del Gobierno de Canarias es una asignatura pendiente», reconoce Cristina Hernández Carnicer, directora general de Promoción Económica de la consejería de Economía, Industria, Comercio y Conocimiento.

Esta subvención, adscrita en un principio a esta consejería, aún no ha sido recibida por la de Turismo, Cultura y Deportes, a la que se delegaron las competencias en materia de dinamización de la producción audiovisual local, tal y como se publicó en el Boletín Oficial de la Provincia, afirma Hernández.

Esta directora general reconoce «la parte de culpa» que le corresponde al Ejecutivo, pero rechaza las afirmaciones del sector audiovisual sobre su exclusión en la elaboración de las bases de las convocatorias y el desarrollo de las subvenciones. «Desde que salieron las ayudas plurianuales, con dos millones para el primer ejercicio y un tercero para este 2018 se marcó una hora de ruta junto con el sector», dice.

Conviene recordar que los dos millones de euros para el 2017 procedían de fondos del Fdcan, mientras que el millón destinado para este año era de fondos propios del Ejecutivo, adscritos a la consejería de Economía, Industria, Comercio y Conocimiento.

«Las bases se elaboraron desde Canarias Cultura en Red (CDR) y se antendió a las peticiones y sugerencias del sector audiovisual. ¿Son mejorables? Seguramente, como todo, pero que no digan que no se contó con ellos. Ya se trabaja en su mejora desde CCR. El sector audiovisual sabía desde un principio que los plazos de ejecución y justificación eran muy justos, que no diga que estuvo en su elaboración. Se les advirtió que dos millones de euros para el primer año quizás era excesivo, pero nos dijeron que no. No tenemos la culpa de que el plan económico de muchos no se ajustara a la realidad y que fueran demasiado ambiciosos», responde cuando se le cuestiona sobre la pírrica ejecución de esos dos millones de euros para 2017, ya que no se ejecutaron 1,3 millones. «Pero hubo proyectos que sí que se realizaron y se justificaron en tiempo y forma y algunos han conseguido ya ventas internacionales. Así que no era tan imposible de cumplir como dicen ahora», añade.

El pasado 15 de noviembre bajó el telón el plazo para justificar las ayudas recibidas del millón de euros destinado para 2018. «Aún no podemos informar sobre el nivel de ejecución», apunta la directora general de Promoción Económica.

Según las fuentes consultadas, muchos proyectos renunciaron a las mismas al considerar inviable los trámites y los tiempos para justificar el dinero. Uno ha sido el proyecto que obtuvo la mejor valoración, el largometraje Hermanos de leche, de David Pantaleón.

nuevo éxito para el sector. Mientras las subvenciones regionales se han convertido en un agujero negro, los cineastas canarios siguen cosechando éxitos fuera. Sin ir más lejos, La ciudad oculta, del tinerfeño Víctor Moreno, se hizo a comienzos de este mes con el galardón a la Mejor Fotografía dentro de la Sección Oficial del Festival de cine de Sevilla.