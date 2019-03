El festival revive el espíritu de Jonas Mekas

En su nueva película Gracias a Dios (Grâce à Dieu es su título original en francés), el cineasta galo François Ozon fija su mirada en los casos de pederastia en el seno de la iglesia, con una historia basada en hechos reales y un desarrollo tradicional.

Se trata de uno de los doce largometrajes que compite dentro de la Sección Oficial del 19º Festival Internacional de Cine de Las Palmas de Gran Canaria que, desde su cartel, creado por Rayco Pulido, y un pase especial de Walden (1968), rinde tributo a las propuestas libres de ataduras comerciales que encarnó el cineasta de origen lituano Jonas Mekas, fallecido, a los 96 años de dad, el pasado 23 de enero.

Sobre toda la programación sobrevuela «el espíritu de cine libre, vitalista y viajero, que entiende el cine como una experiencia vital» de Mekas, apunta el director de este evento internacional, Luis Miranda.

Dentro de la Sección Oficial figura también la última película de uno de los estandartes del cine independiente español, como es el veterano Lluís Miñarro. Se proyectará su largometraje Love me not, que el propio director presentará en la isla junto con una de sus protagonistas, la actriz española, nacida en Suecia, Ingrid García-Jonnson.

El listado de aspirantes a ganar el premio Lady Harimaguada de Oro, máximo galardón del festival, se completa con: A portuguesa, de Rita Azevedo Gomes; A casa propia, de Rosendo Ruiz; The Fragile House, de Hai Shang Cheng Shi; Historia de mi nombre, de Karin Cuyul; Mother I am Suffocating. This is my last Film about You, de Lemohang Jeremiah Mosese; Paul Sanchez est Revenu!, de Patricia Mazuy; Pirotecnia, de Federico Atehortúa Arteaga; Savovi, de Miroslav Terzic; Ozen, de Emir Baigazin; y The Mountain, del norteamericano Rick Alverson.

Por cuarta ocasión consecutiva, entre el 22 y el 31 de marzo, el teatro Pérez Galdós acoge la inauguración del festival, que será presentada por Cayetana Guillén Cuervo, y proyecciones diarias, incluidos por primera vez los pases matinales de la sección a concurso.

En total, se proyectarán 157 títulos, incluidos los veinte que forman parte del Monopol Music Festival, asegura Miranda.

Esta 19ª edición cuenta con un presupuesto total de 575.000 euros. La aportación de su organizador, el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria, a través de la Sociedad de Promoción, asciende a 425.000 euros.

Conviene recordar que, como adelantó este periódico el año pasado, el festival cuenta ahora con una subvención nominativa del Ministerio de Cultura de 100.000 euros anuales.

Se proyectarán 18 largometrajes españoles, a los que se suman los cinco que compiten en la sección Canarias Cinema.

Luis Miranda atribuye la ausencia de material promocional del festival por la ciudad al hecho de que se funciona como si fuera un «motor diésel, de forma lenta». Desde prensa se informó que este año hubo un retraso en la recepción del cartel definitivo para llevar a cabo la cartelería.

El apartado formativo, tradicional dentro de este festival, se concentra este año dentro de la tercera edición del Mercado de cine casi hecho (Mecas) y en La Linterna Mágica, que está destinada principalmente a un público infantil y juvenil.