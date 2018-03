‘El espíritu de la colmena’ sigue vivo

Con ese bagaje, ciertamente escaso, Erice se cruza con Ángel Fernández Santos. Aquí estamos hablando también de palabras mayores: Fernández Santos, probablemente uno de los mejores y más cultos críticos de cine del periodismo español, da forma de guion a lo que habían sido ideas compartidas por Erice y Querejeta sobre la influencia de la figura de Frankenstein en la cultura popular y en especial en el cine. Por supuesto, del Frankenstein en la versión de James Whale, con Boris Karloff encarnando al monstruo. De una primera idea que obligaba a un presupuesto astronómico se va pasando poco a poco a una película de costes austeros, que reflexiona sobre los mitos y los sueños, donde el cine no es más que una excusa para enlazar el mundo de la ficción con el real. Y todo ello en una España de pueblo, rural a más no poder, seca en las formas, que da frío al espectador con solo ver la llanura en la que aparece un tren rompiendo la paz, y donde la Guerra Civil está presente. Pero no por lo que se ve, porque la contienda ya pasó, sino por lo que van diciendo (poco, ciertamente) los personajes, por las ausencias y por la presencia de un maquis reconvertido en Frankenstein.

Para no escatimar en el reparto de méritos, hay que mencionar a Pablo G. del Amo, el montador. En 2005 el crítico e historiador del cine Diego Galán le hizo justicia con el documental Pablo G. del Amo, un montador de ilusiones. En un país donde esa profesión pasa desapercibida en las alfombras rojas y entre el público, Pablo G. del Amo fue una referencia. Sus manos dieron forma a los grandes títulos de ese nuevo cine, pero también del más clásico. Y de su tijera salió una edición de El espíritu de la colmena en la que no sobra nada y no falta nada. Aunque según afirma Ángel Fernández Santos en Huellas del un espíritu, lo que no debió verse nunca fue la imagen en primer plano del actor que hacía de Frankenstein, pues al no ser Boris Karloff se rompía la magia. Montaje, por cierto, en el que la censura no quitó una sola imagen. Según Víctor Erice, porque los censores no entendieron la película y porque, como señalaron en su informe, estaba condenada al fracaso comercial.

La realidad fue bien distinta: la película cosechó en su estreno el triple de lo que había costado, ganó la la Concha de Oro en San Sebastián -fue el primer filme español en conseguirlo- y en su palmarés se incluyen, entre otros reconocimientos, el Premio de la Crítica de Londres a la Mejor Ópera Prima y a la Fotografía del Año; el de la Confederación Internacional del Cine, Arte y Ensayo Europeo de Turín a la Mejor Película de Arte y Ensayo; el Fotogramas de Plata para Ana Torrent; y el del Círculo de Escritores a la Mejor Película.

Después Ana Torrent volvería a deslumbrar en Cría cuervos, con Carlos Saura, y años más tarde con Tesis de Alejandro Amenábar; de Fernando Fernán Gómez sobra decir que siguió consolidándose como el creador total del cine; Teresa Gimpera tuvo una carrera poco lucida; Isabel Tellería se borró del mapa del espectáculo... y Víctor Erice tropezó con Elías Querejeta en El sur, una gran película que marcó sin embargo el final de un tipo de cine donde el director llevaba la voz cantante. Cineasta y productor acabaron como el rosario de la aurora, la película se estrenó con un final improvisado y desde entonces Erice se consagró como un maldito que se hizo leyenda de El espíritu de la colmena y por ese trance abrupto con El sur.

Cuarenta y cinco años después, la sugerencia de Isabel a Ana bien vale para el cine en su conjunto. Abramos como Ana la ventana y cambiemos las palabras: «Cierras los ojos y le llamas: Quiero buen cine»... A ver si reaparece ese monstruo, que buena falta que hace.